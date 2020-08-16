柯文哲轟帶風向　賴品妤火大開嗆：要被抓去關了是不是？高不高興隨便你

▲柯文哲、賴品妤。（合成圖／民眾黨提供、賴品妤IG）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長補選落幕，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲沒有自家候選人吳益政的敗選記者會，遭到民進黨立委賴品於砲轟，柯文哲16日受訪時回擊賴品妤帶風向「干她什麼事？」而賴品妤也不干示弱的在臉書火力全開，「現在是要被抓去關了是不是？我講話就這樣，高興不高興隨便你。」

賴品妤表示，本來以為只是高雄補選後的小波浪，看到柯文哲放生候選人的新聞單純只是覺得這人怎麼這樣，隨手轉個文寫個兩篇，這樣也叫帶風向？如果風向這麼好帶為什麼民眾黨選前搞了那麼久黃金交叉的風向都沒帶起來？票開出來就知道哪些人是詐騙集團啦。

賴品妤說，還一堆人在那邊叫囂2018年全國選舉時蔡英文為何沒在誰旁邊，因為蔡英文當晚就直接辭黨主席負責了啦！還有鬼扯說宋楚瑜為何不出來輔選的，吳益政是接受民眾黨徵召掛民眾黨參選，在那邊洗版的是邏輯整組壞死嗎？

賴品妤強調，這件事情本來只會是高雄補選後的小波浪，是因為民眾黨自己上至主席下至白粉，到處嘴炮出征才會搞到變成所有人都在討論這些行徑機車不機車。

賴品妤反問，最愛到處放炮的政治人物之一不就是柯文哲自己嗎？不然前兩天他靠X陳其邁支持香港是說心酸的嗎？怎樣，柯文哲自己可以到處放炮別的政治人物就不行？「現在是要被抓去關了是不是？我講話就這樣，高興不高興隨便你。」

柯文哲今年2月曾因爆料新冠肺炎安置地點引發輿論，事後受訪時被問到要不要為爆料道歉，柯文哲當時表示，「我會檢討，要被抓去關了是不是？」

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