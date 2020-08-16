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曾說國父革命10次笨得可以！柯文哲今勉勵「同志仍需努力」　被酸同一人嗎？

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▲▼台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲說，這一場補選是台灣民眾黨第一場大型的縣市首長選舉，對民眾黨而言，都是一種學習。（圖／民眾黨提供）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長補選15日落幕，由台北市長柯文哲領軍的民眾黨候選人吳益政僅拿下3萬8960票。對此，柯表示，他要引用國父的一句話，「革命尚未成功，同志仍需努力。」但民進黨立委王定宇馬上翻出柯2017年說過的言論，大酸「哪個是真的？哪個是小編？還是都是同一個人呢？」

依照中選會公告結果，民進黨推出的陳其邁以67萬1804票（70.03%）當選高雄市長，國民黨候選人李眉蓁24萬8478票（25.90%），而吳益政3萬8960票（4.06%）。由於吳得票率僅4.06%，無法獲得每票30元的選舉補貼，連200萬元選舉保證金都無法拿回。

▲▼吳益政招開敗選記者會 。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼吳益政召開敗選記者會 。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼ 吳益政招開敗選記者會 。（圖／記者黃子倩攝）

對此，柯文哲在臉書發文，「今天的選舉結果，我要引用國父的一句話：『革命尚未成功，同志仍需努力』。」他說，這一場補選是台灣民眾黨第一場大型的縣市首長選舉，對民眾黨而言，都是一種學習，「反省改進是我們的文化，所以這一次的結果，我們會詳細檢討，繼續改進讓更多市民朋友認同我們。」

王定宇則在臉書發文，翻出柯文哲2017年的言論。原來柯當時到交通大學與學生對談，分享成功與失敗的經驗，他在會中稱「失敗為成功之母」誤導所有人，並舉國父革命11次為例，認為失敗第2次就應該趕快跑，「誰頭腦那麼差，還繼續重蹈覆轍」、「笨得可以」。

對此，王定宇酸柯文哲，「同一個人在2017年和2020年，對十次革命才成功的意涵解釋完全不一樣。哪個是真的？哪個是小編？還是都是同一個人呢？」他也想問，「另一個命題要問問大家，特別是高雄的朋友，吳益政如果獨立參選，選票成績跟代表柯文哲的民眾黨，結果是否會有所不同？」

▼陳其邁以70.03%創下高雄市長史上最高得票率。（圖／ETtoday製表）

▲▼2014-2020高雄市長得票數。（圖／ETtoday製表）

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