預防少年偏差行為　南警舉辦高關懷少年活動

▲台南市警四分局，結合一、二、六分局等單位，在安平區「德陽艦園區」舉辦歷史感性之旅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局為落實執行保護少年工作，預防少年偏差行為，防杜少年犯罪，透過多元活動參與，規劃高關懷少年活動，強健少年體魄，增進生活經驗，特結合一、二、六分局等單位，15日上午在安平區「德陽艦園區」舉辦歷史感性之旅。

15日上午9時30分至12時，台南市警一、二、四、六分局等單位，在安平區「德陽艦園區」舉辦歷史感性之旅，因安平港是古戰場，也是西方強權向東方侵略擴張的跳板，有著無比重要的戰略地位，德陽艦停泊於此，所代表的正是古代歷史與現代的連結，有助於讓少年對臺灣近代歷史的認識。

活動參加對象為台南市轄內高關懷少年、波麗士天使關懷對象、時學時輟學生及陪同家屬、師長等，共計約100名參與，藉由活動鼓勵青少年走出戶外，勿沉迷於網路遊戲；現場除了有德陽艦及S2T渦輪追蹤反潛機可供參觀以外，還邀請園區專業解說員講解，更有闖關集章兌換小禮品活動等。

四分局長蔡進閱表示青少年應遠離毒品犯罪根源，避免結交不良朋友而誤觸法網，切勿因不諳法律常識而成為詐欺車手，要勇敢反毒拒暴，並應慎選暑期休閒、娛樂場所，避免出入、流連妨害身心健康場所，如網咖、電子遊戲場或深夜在外遊蕩等行為，期盼活動在寓教於樂中也能讓少年有一個健康、歡樂的假期。

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