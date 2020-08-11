中輟少年愛偷車　裝大學生購2手機車通勤試騎「一去不返」涉多起機車竊案

▲徐姓少年假購車下手騎走店家二手機車過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市一名年僅14歲的中輟生，7月20日到萬華區長沙街某機車行佯稱自己是大學生，因上學通勤需要想購買中古機車，未料藉著店家讓他試車過程直接拿了鑰匙發動機車就把要價2萬1千元的中古機車騎走；警方循線追查，所鎖定1名徐姓中輟生涉案，日前將他傳喚他到案移送法辦。

▲徐姓少年假購車下手騎走店家二手機車，圖為被害車行。（圖／記者張君豪翻攝）

被害店家在當天下午兩點，遇到該名自稱大學生的徐姓少年，自稱上大學要購買代步機車，但當天因機車行老闆有事外出，店內只有業者妻子顧店，店家解釋一般若顧客要試騎2手機車，店家多半會派人共乘或者騎車尾隨，但當天因為店內只剩老闆娘顧店，所以才臨時讓這名年輕人自己外出試騎機車，未料機車就此一去不回。

店家事後報警，警方調查發現是年僅14歲的徐姓少年涉案，警方查出徐姓少年曾多次犯下偷竊機車紀錄，也曾因路邊停放機車鑰匙沒拔走，直接發動騎走，徐姓少年犯案足跡遍及萬華，大同區、新北市三重等地，警方事後約談他到案說明，徐姓少年辯稱只是試乘機車代步，並無偷車的念頭，但也交代不清機車下落，警方詢問後依竊盜、侵占罪嫌將他移送少年法庭審理。

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