警察只能活在謊言中…21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇發生的真相」

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林派出所21歲年輕警員楊庭豪日前遭無照少年高速側撞，送醫後被判定腦死，最後器捐遺愛人間，網友對該案件的討論可分出三大重點：少年無照上路害人喪命的可惡、楊員沒有保持防衛性駕駛，死了但也有錯、國外的制度及裝備更能保護警民的命。但其實基層警都知道，討論方向根本錯了！

探討警員應該防衛性駕駛，就跟「應考上駕照後再騎車」一樣，講了等於沒講，這些觀念誰不知道？應該是探討，為什麼執勤的警察會有難以遵守防衛性駕駛的壓力？

▼楊庭豪才從警不到一年，剛起步的「人民保母」生涯因為車禍就此畫下句點。（圖／翻攝自當事人臉書）

●維持好形象

首先，「打架」案件在新北是被「極度看重」的列管案件，更關係到上頭長官（分局長甚至警局長）的官位是否保得住，發生打架就一定要派員限時內衝到現場處理並壓制，才能顯現出長官派令英明、守護居民不遺餘力的形象，避免被政府官員挑剔治安差甚至拔官，步上前一陣子高雄、台南警局長倒台的後塵。

不少基層只能無奈承受著「為長官保位」的責任，冷眼看著長官高升，未來會有下一個長官繼續把他們當跳板踩。更有基層PO文痛批，「警察當到只能活在謊言跟升官兩件事裡，真的可憐。」

●警鳴＋勤指中心的呼喊＝5分鐘要到現場

基層表示，警鳴器都是掛車後方，看到網友檢討說要掛前後都掛，其實沒有差，太多因素會導致「沒聽到」，現在汽車隔音越做越好，或騎車戴個耳機，警鳴聲真的很難穿透。但警鳴在我們耳邊一直叫，再加上勤指中心又會一直喊，「請盡速派員到場」甚至打電話到派出所催促，「某某某出發了沒？」等等，如果沒在5分鐘內殺到現場，開會週報所長會被檢討，我們就準備倒楣，誰敢慢慢騎？

▲楊庭豪2日凌晨騎著警用機車執行勤務，不料遭無照少年撞飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

有副所長表示，「我過路口也沒有減速過，因為只要喊『快打部隊』，不管是線上巡邏警力或是支援警力，心理壓力都會很大，因為要衝到現場回報無線電跟勤指中心說自己到崗了，而勤指中心會記錄每一次你到現場的時間，如果到場的時間太久，將是被檢討的焦點，那個學弟（楊庭豪）很年輕、有衝勁，唉…」

▲楊庭豪捐出5器官3組織遺愛人間，同事為他致上最高敬意。（圖／記者陳以昇攝）

基層解釋，「的確，騎車本應維持防衛性駕駛，但基層警力會這麼拼命衝，除了一部分是責任感，還有來自高層長官的壓力。最應該檢討的，不僅僅是裝備還是駕駛方式，而是基層被利用為上頭保住官位的工具，所以被逼著冒險衝第一線，以維持治安良好的假象！哪裡沒有打架？哪裡不會開槍？如果長官為了『形象』及『升官路』，對基層的態度、壓力不變，只會有更多的楊庭豪犧牲。」

新北市警察局表示，對於基層抱怨要衝第一線的限時壓力，其實現在沒有明文規定要幾分鐘到現場，但的確會做紀錄，主要只是希望鼓勵同仁盡快趕到現場，不會懲罰。