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這「3生肖」要出運了！將一路樂逍遙到年底...屬馬好運最強

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▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲2020下半年將有3生肖出運了。（圖／視覺中國）

實習記者周依儒／綜合報導

2020年已過了一大半，不管日子過得順不順利，日子都要往前看，不過搜狐頻道「老陳聊星座」就指出，從8月15號開始，有3生肖將迎來所謂的狗屎運，連「天下白吃的午餐」都有，一路運勢高漲、吉星高照，甚至可以樂逍遙，其中屬馬的朋友更有可能人生一帆風順！

一‧生肖龍
 「老陳聊星座」表示，屬龍的朋友在8月15號開始，無論是友情還是親情都會更加一步的緊密，且各種情感都能找到寄託；在事業方面還可以適當的放手一搏，因為有好運加持，所以做任何事都會事半功倍。

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▲▼星座,愛情,脫單。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲屬龍的人8月15日後，親情、友情、愛情都能找到寄託。（圖／翻攝自PAKUTASO）

二.生肖馬
 屬馬的朋友在8月15號後就會一甩上半年的晦氣纏身，好運將會相伴到年底！下半年開始不管做什麼都會很順利，做事順利就會讓自己的信心大增，便能將壓力轉換成動力，也讓自己的人生更幸福。

三‧生肖豬
 屬豬的朋友則是在下半年開始對生活的態度發生轉變，變得更積極向上，也會帶動學習能力；而學習能力一強就能讓自己更充實、更有自信，因此在吉星高照的帶動下，人生也會樂逍遙！

中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲屬豬的朋友，在吉星高照下，下半年都會心想事成。（圖／www.pakutaso.com）

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