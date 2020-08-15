　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／雨神同行補選日！高雄等10縣市大雨特報　防雷擊強陣風

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲午後雷雨爆發。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局發布大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（１５）日南投及南部地區，桃園至臺中、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天（１５日）各地大多以多雲到晴為主，但南方海面有些水氣會隨著偏東至東南風移進陸地，因此東南部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨。

另外，午後西半部地區及東半部山區則容易出現短暫的雷陣雨，下雨範圍較廣且部分地區的雨勢有機會延續至晚間，中南部地區及北部山區有局部短時強降雨及大雨發生機率。

溫度方面，各地高溫普遍在３３至３５度，大臺北盆地有局部３６度以上高溫發生的機率，中午前後請注意防曬並多補充水分。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，隨著太平洋高壓再度增強，未來幾天內暫時沒有新的熱帶低壓或颱風發展，周末期間(15、16日)天氣也將回歸到先前典型的夏季天氣型態，夜晚到上午各地為多雲或晴，午後山區有熱對流發展帶來局部雷雨，因為是東南風到偏東風環境的關係，因此午後雷雨容易出現在西半部山區，仍可能出現局部短時較大雨勢。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
沙灘上蹂躪洋妹！2男杖殺觀光客判死　「泰王慶生」減刑活下來
快訊／午後雷雨來了！10縣市大雨特報　防雷擊強陣風
童仲彥出身望族「當議員玩酒店紅牌」：自己拿鑰匙來找我都不重複
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／馬來西亞1例「從台灣移入」　指揮中心14:00最新說明

租機車遭刮傷「神扯賠1萬6」　男大生給1星！租車行提告...秒改口1萬就好

頂湳公墓拍下「詭影攔車」爆議論！當地廟公留言了　還原現場：什麼都沒有

快訊／雨神同行補選日！高雄等10縣市大雨特報　防雷擊強陣風

鬼門開遇天赦日！ 專家教「1絕招」：財運爆棚又增桃花

20年20隻黑熊「因人為致死、傷殘」！黑熊媽媽痛心提7建議

婚後神速切換「逛百貨公司→五金行」　妻苦笑：回不去了！網反讚真男人

快訊／新增1例境外移入　指揮中心下午2點記者會說明！

理工碩士待遇輾壓文組？過來人打臉：誰跟你年薪百萬！整天吸毒氣才是真的

懂事弟「暑假陪爸送貨」　她一旁觀察：好慚愧！萬人憶童年：被打很慘

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

「羅霈穎遺容帶笑」Makiyo誇「皮膚很嫩」　于美人放心了：真正的思念從8/16開始...

LIVE／馬來西亞1例「從台灣移入」　指揮中心14:00最新說明

租機車遭刮傷「神扯賠1萬6」　男大生給1星！租車行提告...秒改口1萬就好

頂湳公墓拍下「詭影攔車」爆議論！當地廟公留言了　還原現場：什麼都沒有

快訊／雨神同行補選日！高雄等10縣市大雨特報　防雷擊強陣風

鬼門開遇天赦日！ 專家教「1絕招」：財運爆棚又增桃花

20年20隻黑熊「因人為致死、傷殘」！黑熊媽媽痛心提7建議

婚後神速切換「逛百貨公司→五金行」　妻苦笑：回不去了！網反讚真男人

快訊／新增1例境外移入　指揮中心下午2點記者會說明！

理工碩士待遇輾壓文組？過來人打臉：誰跟你年薪百萬！整天吸毒氣才是真的

懂事弟「暑假陪爸送貨」　她一旁觀察：好慚愧！萬人憶童年：被打很慘

LIVE／馬來西亞1例「從台灣移入」　指揮中心14:00最新說明

房產成避險工具？專家坦言：疫情過後政府恐升息、加稅

游錫堃：習近平應以「人民至上」的心態統治　讓中共走向自由民主

罷韓四君子再度合體！　尹立：整個過程像極了愛情

家扶70周年慶暨扶幼館啟用　盧秀燕：盼協力共創孩子美好未來

來找熊讚玩！熊讚水樂園今開幕 60公尺山林滑水道台北市玩得到

男急匯36萬給「參戰受傷女網友」　警神回：我演過《絕地任務4.0》你信嗎？

被大卡車削車頂還能安然脫困　特斯拉大方商借Model Y給受傷車主

許孟哲女兒滿月了！　「歪嘴角偷笑被拍」萌翻網友：好像把拔

泰國學運領袖「示威前夕」遭逮　推特瘋傳逮捕畫面！　高舉「3指手勢」抗議

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

台中西屯、南屯22日4230戶停水23小時

館長賣白蝦　韓粉農民：冷凍海產都囤積多久了？

童仲彥開把妹課程　自豪「1夜11次」要穿護膝　

新增1例境外移入　指揮中心下午記者會說明

傳實名制口罩調漲！指揮中心透露「維持5元月數」

當議員玩西門町女伴不重複　阿童曝「越做越空虛」祕密

麥當勞停賣什麼最可惜　網推：超好喝

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

跳級考上台大醫！網洗版仇富...釣出家境後段班台大妹

鬼門要開了！「7大必知禁忌」

進站98加滿「結帳變只加300」網氣炸了

更多熱門

相關新聞

柯文哲：若高溫盼勞動局調整工時

柯文哲：若高溫盼勞動局調整工時

台北市長柯文哲今（14）日出席營造業高氣溫戶外作業示範觀摩會表示，根據中央氣象局的資料顯示今年7月台北市連16天氣溫超過攝氏37度，最高還飆到39.7度，而在5、6月，因中暑掛急診已經有900多人，以北市而言，營造業、外送員等容易中暑，並呼籲雇主善盡責任、降低作業場所溫度，也希望勞動局可思考調整工時。

雷雨胞旺盛⋯明西半部午後都有雨

雷雨胞旺盛⋯明西半部午後都有雨

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

熱浪來襲！群馬縣伊勢崎市飆破40度

熱浪來襲！群馬縣伊勢崎市飆破40度

即／熱帶低壓家門口生成　雷雨彈灌全台

即／熱帶低壓家門口生成　雷雨彈灌全台

關鍵字：

高溫夏天雷雨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

買電梯大樓「要挑幾樓？」　秘辛公開...房仲曝超夢幻樓層

4高官約炮女大生！金正恩公開槍決

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

美軍售合約「 台灣F-16戰機」在列

河北又有確診者！劉樂妍：得了新冠肺炎我就回台灣治療

正妹獨居「電費暴增5倍」天花板藏驚悚真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面