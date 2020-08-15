快訊／雨神同行補選日！高雄等10縣市大雨特報　防雷擊強陣風

▲午後雷雨爆發。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局發布大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（１５）日南投及南部地區，桃園至臺中、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天（１５日）各地大多以多雲到晴為主，但南方海面有些水氣會隨著偏東至東南風移進陸地，因此東南部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨。

另外，午後西半部地區及東半部山區則容易出現短暫的雷陣雨，下雨範圍較廣且部分地區的雨勢有機會延續至晚間，中南部地區及北部山區有局部短時強降雨及大雨發生機率。

溫度方面，各地高溫普遍在３３至３５度，大臺北盆地有局部３６度以上高溫發生的機率，中午前後請注意防曬並多補充水分。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，隨著太平洋高壓再度增強，未來幾天內暫時沒有新的熱帶低壓或颱風發展，周末期間(15、16日)天氣也將回歸到先前典型的夏季天氣型態，夜晚到上午各地為多雲或晴，午後山區有熱對流發展帶來局部雷雨，因為是東南風到偏東風環境的關係，因此午後雷雨容易出現在西半部山區，仍可能出現局部短時較大雨勢。