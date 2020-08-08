財運、人際旺到爆！專家揭3生肖「8月要翻身了」　屬虎口袋賺飽飽

▲想知道8月立秋後哪個生肖的運勢最旺嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／李行

8/7 am9:06正式進入「立秋」節氣，每每節氣的轉換都會帶來一輪新的氣象，包括各生肖的運勢也是如此，這也是為什麼中國人習慣利用節氣轉換的時機進行補身及補運的原因，現在就讓我們一起來看看進入立秋之後，哪些生肖會谷底翻身？

★財運第1名：虎「驛馬星動、財祿滿滿」

生肖屬老虎的朋友在立秋（8/7）之後動性超強，適合賺取「異鄉財」，簡單的說，工作上只要跑得越遠、越勤、越活躍，收入就會跟著越多、越高、越豐厚，所以老師建議生肖屬老虎的朋友不妨多多主動爭取出差、外派、拜訪客戶的機會，最終都會有不錯的收穫哦！

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▲屬牛的人在立秋後會遇到貴人，大賺人際財。（示意圖／pixabay）

★人際第1名：牛「貴人運強、一飛衝天」

生肖屬牛的朋友在立秋（8/7）之後貴人運爆棚，適合賺取「人際財」，不論從事任何行業、做任何事情，遇到任何困難都會有人「願意主動」伸出援手幫忙，所以老師建議生肖屬牛的朋友不妨暫且放下死要面子臉皮薄的偏執個性，好好把握這難得的人際紅利，並將其運用在工作、投資、家庭…上都能有事半功倍的成效哦！

★健康第1名：蛇「撥雲見日、身心舒暢」

生肖屬蛇的朋友在立秋（8/7）之後即將要走出長達半年之久的是非陰霾，之前老是沾惹到一些吃力不討好的麻煩，搞得自己身心俱疲，健康也看似亮起紅燈，而立秋之後因為「六合」力量的加持，讓身旁的負能量迅速退卻，整個人脫胎換骨，精神好了、健康穩了，運勢也就跟著越來越順了！

本文經授權轉自：李行開運攻略