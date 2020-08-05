就算中頭獎成億萬富翁　這「4生肖」明天還是會乖乖上班

▲當你不小心一夜致富，你會選擇離職或是繼續上班呢？（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

不少人都希望能夠一夜致富，當你真的中頭獎成億萬富翁，這時你會選擇離職還是乖乖上班呢？科技紫微網整理出「中大獎隔天還是會上班」TOP4生肖，說不定幸運兒就坐在你隔壁！

生肖「鼠」

請繼續往下閱讀...

生肖「鼠」的朋友本身警戒性就很高，當遇到大事時，他們會告誡自己千萬先別聲張露餡，避免有人從中做梗，或者是趁機瓜分好處，會以「安全」為首要原則，所以中大獎時，為了擔心人財兩失，他會覺得越少人知道越好，有時候甚至連另一半都會暫時被蒙在鼓裡。

生肖「狗」

生肖「鼠」的朋友喜歡低調自在，因此在錢財和各種生活習慣上都不招搖，不論是衣服或飾品都不愛把名牌給秀出來，所以中大獎照樣上班，對他來說就跟日常一樣，一點也不奇怪，他會等風聲過去，再優雅轉身離開職場，開始享受做自己的悠閒。

生肖「牛」

生肖「牛」的朋友踏實又戀舊，不管本身經濟狀況如何，都不太會做出斷然脫離職場的決定，就算他中了大獎，他可能還是喜歡原本的工作環境與同事，勞碌命是生肖牛的真實個性，提早退休反而讓他覺得若有所失，繼續勤勞工作，保持固定進帳，不只讓他感到快樂，更能守住他的財產。

生肖「豬」

生肖「豬」的朋友家庭意識強，因此「保護家人」是最高原則，不管是出了大事，或中了大獎，都會裝沒事，他們擔心鄰居好奇打探，連買了台好車都不敢停放在家門口，怕會引起騷動跟揣測，中大奬後，最有可能的應變之道就是先不動聲色，繼續上班，之後等買了新房子，才會編個好藉口離職。