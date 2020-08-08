孩子是這「3生肖」超有福氣！孝順又懂事...會一生守候父母

▲孩子平安、懂事就是父母最好的禮物。（圖／取自免費圖庫pexels）



實習記者陳妙津／綜合報導

今（8）天是一年一度的父親節！送老爸什麼禮物了？遊子打電話問候老爸了嗎？其實對父母而言，孝順懂事就是最好的禮物！專寫星座生肖、擁有2.4億點閱數的《波妞妞星座》專欄指出，如果孩子是這「3生肖」，他們的出生是為了來報恩。他們不僅體貼懂事、不會讓父母操心，還很孝順，長大後必然功成名就，會一生守候父母。

生肖兔：屬兔的孩子乖巧可愛，小就喜歡學習，在班裡的成績總是名列前茅，自己可以做的事情從來不會麻煩父母，不會給父母製造過多麻煩，相當貼心。生肖兔的人長大後會非常孝順，事業有成就時，第一個想到要回報的人便是父母，是別人眼中的大孝子。

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▲有些孩子根本是來報恩的。（圖／取自pixabay）

生肖豬：屬豬的孩子性格安靜內向，帶有一種成熟的氣質，雖然和同齡人相比總是顯得格格不入。但其實他們很聽父母的話，只是藏在內心很少說出來，但因為做事認真、力求完美的性格，往往長大後都會有一番成績，成為社會的有用之才，也會懷著感恩的心孝順父母。生肖豬的他們雖然嘴上不說，卻是身體力行的懂事孩子。

生肖牛：屬牛的人自小穩重，待人待事有誠信，他們的性格不爭不搶，不會和親人爭寵，甚至不會和家人伸手要任何東西，還會照顧年齡相近的小孩們，可以放心讓他和每個人相處。長大後的他們會在社會上努力工作，態度認真、腳踏實地，獲得上司及同事賞識，不會為家裡添麻煩。雖然屬牛的人對父母充滿愛，但不會依賴父母，還經常給父母補貼，相當貼心。

▲其實不管那個生肖的孩子，都是父母的心頭肉。（圖／pixabay）