連鎖藥局「進一般口罩貼標變醫療售出」臉書重砲反擊　網友氣炸洗版…

記者陳凱力／新竹報導

有網友日前投訴《東森電視台》時表示，在新竹市某知名連鎖藥局買到疑似來源不清楚、無外盒、無標示的口罩，經衛生局調查，藥局所販售之口罩進貨廠商並未取得藥商許可執照，且藥局涉及自行貼標許可證號於口罩外包裝，已嚴重違法藥事法第49條、第57條，將重罰100萬。

▲有網友拿出向連鎖藥局購買的口罩質疑來源。（圖／翻攝東森新聞）



新竹1名媽媽到某連鎖藥局買口罩，她專程挑選「國家隊」生產的口罩製品，各買了130片兒童口罩，和100片成人口罩，共2300元。回家後卻發現，兒童、成人口罩雖都貼有標籤，但品質參差不齊，包裝還是「無盒裸裝」，只用一個塑膠袋裝起來，外面也無明確標示，雖然藥局聲稱這批口罩是「源泓」、「富璟」廠商所生產的，但這位媽媽仍心有存疑，將口罩資料貼到社團討論，才驚覺可能買到山寨貨。

▲▼源弘已出面聲明，並未製造兒童口罩。（圖／翻攝源弘）





而被指販售山寨口罩的連鎖藥局卻在粉絲頁提出嚴正反駁，還說「希望投訴者能出面去台灣的口罩製造工廠確認，口罩廠商已與該藥局聯絡，希望投訴者親自澄清錯誤，否則將提告名譽及營業損失」，藥局也再次強調，投訴者在媒體說的大陸口罩其實是台灣製造的且熔噴布層是醫療型材質。本案已由主管機關協助釐清，請民眾放心。

不過，藥局的聲明民眾卻不買單，在貼文下留言質疑，「工廠都說沒做兒童口罩了，你們哪來的貨可以賣？」、「如果製造商跟來源都沒有問題，就提出證明向消費者說明清楚就好，這種威脅的口氣真是不可取。」、「老闆都說他們沒有生產兒童口罩了耶！應該是你們拿出證據呀！怎麼是反過來要消費者去證明？」、「親耳聽到藥局說廠商盒子來不及生產，親眼看到藥局把口罩小標籤撕掉，放入他們自己藥局盒裝」、「與其要余小姐澄清，倒不如由你們提出證明文件不是更有說服力嗎？」、「消費者想要知道的事實真相不是簡單幾句話而已。證據拿出來，不要用聲明來壓人」。

不只如此，藥局的說法還遭到管轄的衛生局狠狠打臉，新竹市衛生局14日表示，接獲情報後立刻前往該連鎖藥局調查，經連日追溯供貨上游廠商，並約談該連鎖藥局負責人，查藥局所稱之進貨廠商，並未取得合格的「藥商許可執照」，已違反藥事法第49條，衛生局將開罰50萬，且藥局向上游廠商進貨「一般口罩」後，再自行將「醫用口罩許可證字號」貼紙貼在外包裝，企圖魚目混珠，已違反藥事法第57條規定「應由藥物製造工廠為之」，將開罰50萬。合計共將開罰100萬。新竹市衛生局表示，任何醫療口罩相關問題，請撥打專線1999或本局食品藥物管理科(03)5353170諮詢。

▲▼連鎖藥局在臉書發聲明，但網友反而更生氣。（圖／翻攝藥局臉書）

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