中衛盒裝再補貨！屈臣氏今發售「粉、藍、黑」，前60名可購得

▲屈臣氏今（8/16）開賣櫻花粉、天空藍、酷黑三色中衛盒裝口罩。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來每日皆有新確診與假口罩事件頻傳，口罩再成為熱搜關鍵字，為滿足民眾需求，屈臣氏今（8/16）門市再度開賣中衛特殊色盒裝口罩，提供大家更多選擇。

中衛盒裝口罩再補貨！屈臣氏今販售櫻花粉、天空藍、酷黑三色，建議民眾可先至(https://rb.gy/lb1k1i)查詢，以上口罩僅於指定門市販售，每家店舖分配到的顏色皆不同，排隊前請務必注意詳細資訊。

門市將統一於上午10:30發放號碼牌，11:00準時開賣，部分營業時間為11:00的門市也將提前於10:30發放號碼牌11:00販售口罩；每店共60張號碼牌，每人限購1盒。

▲販售店鋪皆有60個名額。

有別於以往的極少數量，這次販售門市皆有60個名額，以上周中衛特殊色袋裝口罩販售狀況來看，排隊人數比想像來得少，想要擁有這三色的民眾，不妨早起去碰碰運氣。

▲中衛醫療口罩50片，櫻花粉，300元。

▲中衛醫療口罩50片，天空藍，300元。

▲中衛醫療口罩50片，酷黑，300元。

屈臣氏口罩將持續進貨，呼籲民眾切勿過度囤積搶購，將口罩留給真正需要的民眾購買。

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