合康藥局販售來源不明口罩　蘇貞昌：一定嚴查嚴辦

▲新竹縣衛生局14日查扣1萬8000片口罩、新竹地檢署查扣1萬6900多片口罩，15日新竹地檢署再聲請搜索「宏廷國際貿易商行」相關處所三處，再扣得口罩4550片及印有醫療字號的紙盒4箱。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

知名連鎖藥局「合康」疑似販售來源不明口罩遭民眾檢舉。行政院長蘇貞昌16日表示，「我們一定嚴查嚴辦」，保護國人健康，也呼籲國人如發現不法，請勇於檢舉。

合康涉嫌將來源不明的「一般口罩」包裝自製標籤後，改以「醫療口罩」售出，14日遭新竹市衛生局稽查後祭出100萬重罰。新竹縣衛生局14日在於竹北分店查扣1萬8000多片口罩，同日新竹地檢署主動分案偵辦，約談該藥局陳姓營運長，並查扣1萬6900多片的問題口罩，而該陳姓營運長因犯行重大，還試圖湮滅證據與串供，遭聲請羈押禁見獲准。

專案小組調查發現，合康藥局陳姓營運長與合康生活股份有限公司負責人涉嫌在口罩解除徵用後，利用民眾仍有高度口罩需求，自2020年7月初開始，在經上游廠商「宏廷國際貿易商行」未提出口罩證明文件的情形下購入口罩，並自行設計印標示有「一般醫用口罩（未滅菌）」及「衛福部許可證字號」等資訊文字於標籤，貼在每包50片的透明PE包裝袋上後，配送至其連鎖藥局各分店販售，使民眾誤以為是合法製造的醫療口罩。

蘇貞昌16日參觀國立台灣博物館鐵道部園區。對於連鎖藥妝店販售來源不明口罩，蘇貞昌指出，政府對於任何不法，都一定會嚴查嚴辦，尤其涉及公眾健康，對整個公眾秩序等有危害，更要快查快辦；防疫上，國家好不容易有國家口罩隊日以繼夜做出好的口罩，竟然還有人為了私利作假、犯法，「我們一定嚴查嚴辦」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

同時蘇貞昌呼籲，也請社會大眾若發現任何不法情形，可以向主管機關檢舉，政府一定查辦，保護眾人的健康；如果有走私進口口罩、郵寄口罩想要牟利，甚至仿冒MIT（台灣製造）等，一定嚴查嚴辦，「如有民眾知道，也請勇於檢舉，我們非常感謝你，一定保護國人健康」。