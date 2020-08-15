20多歲女在菲律賓「嗅覺喪失」返台確診！同機乘客3人居家隔離

▲中央流行疫情指揮中心記者會，莊人祥說明。（圖／記者邱顯燁攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日宣布再增1名境外移入，個案為20多歲女性（案482），自去年8月因公外派菲律賓，於今年8月13日返國，入境時主動告知曾有疑似症狀，於機場採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心發言人莊人祥說，該女10日開始出現嗅覺喪失、流鼻水和肌肉痠痛，自行服藥之後症狀緩解，並沒有在國外就醫，機場採檢後送集中檢疫所隔離。該女全程配戴口罩、護目鏡，同機乘客前後兩排有3人列為居家隔離對象，同班機機組人員有適當防護列為健康管理。

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▲案482機艙座位表。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，國內截至目前累計84,446例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含83,352例排除），其中482例確診，分別為390例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

指揮中心呼籲，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

