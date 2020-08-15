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驚爆本土確診　廣東陸豐：電影院全面暫停營業

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▲▼電影院。（示意圖／CFP）

▲廣東爆發本土疫情，染疫者老家汕尾陸豐市電影院暫停營業。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

繼近月北京、遼寧大連、新疆疫情復發後，廣東省今日驚爆本土疫情，為深圳盒馬鮮生超市員工。目前官方除全面擴大篩查、找尋感染源外，該員工老家廣東汕尾陸豐市政府也於稍早通報，由於疫情防控需要，現通知全市各電影院暫停營業。

在不到一個月前，大陸官方才因本土疫情趨緩，由國家電影局於7月16日宣布，低風險地區電影院7月20日開放營業，並制定包括「片長禁止超過2小時」等19項規定。

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲廣東時隔多日後，爆出本土疫情。（圖／路透）

廣東汕尾陸豐市官方微信公眾號《今日陸豐》15日通報，「因當前我市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作的需要，為保障人民群眾生命健康安全，現通知全市各電影院自2020年8月14日晚21時起暫停營業，具體恢復營業時間另行通知。」

官方表示，請各影院做好清場後場地消殺等防疫相關工作，並做好停業期間影院安全生產相關工作。

大陸國家衛健委今晨通報，8月14日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例22例，其中境外輸入14例，本土病例8例（新疆7例，廣東1例）。廣東案例為深圳盒馬鮮生超市員工，目前官方正在排查感染源，盒馬鮮生也宣布深圳21家門市全面停止營業，對員工和顧客啟動大規模核酸檢測。

據了解，廣東案例為一名曾在深圳市羅湖區水貝盒馬鮮生超市擔任酸奶銷售員的41歲陳女，居住於龍崗區布吉潤祥家園，8月6日搭乘巴士返回老家廣東汕尾陸豐市後，12日到醫院就診，14日通報為新冠肺炎確診病例。

目前，廣東省已對陳女巴士同車人員、鄰居、相關醫護人員3184人做核酸檢測，現有3名陳女家屬核酸檢測陽性，為無症狀感染者。

陸媒報導，廣東省多家大型零售企業已立即行動，包括落實進口肉禽水產上架前核酸檢測，海產品全線下架。

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