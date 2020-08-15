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最後一輪紙本三倍券可以領了！超商優惠一次看「咖啡買1送1、購物金免費拿」

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▲振興三倍券優惠。（圖／業者提供）

▲紙本振興三倍券今開放最後一輪領券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」8月1日至7日為最後一輪紙本預購時間，今（15）日起至日就可到原預購4大超商門市正式領券，只需要攜帶健保卡、或憑身分證字號後4碼及領取序號至超商事務機即可完成領取手續，提醒領券時別忘了業者祭出的領取優惠，有咖啡買1送1、購物金免費拿。

▲▼振興三倍券最後一輪超商預購優惠。（圖／業者提供）

▲OK mart有咖啡買1送1。

●全家
全家領券期間享大杯美式、拿鐵不限冷熱同品項買1送1，兌換時間至9月6日，並加送100元購物金。

●OK mart
OK mart領三倍券憑單享大杯拿鐵買1送1、大杯美式買1送3顆茶葉蛋、OK Water買1送1及樂客思甜筒買1送1。

●萊爾富
萊爾富領取三倍券，凡會員報「手機號碼」或出示「會員條碼」可累積30Hi點；另至8月25日前，若使用三倍券以「Hi-Life VIP」APP會員單筆消費滿100元，即可獲得「線上刮刮樂」抽獎資格，最高可抽中100%消費回饋；消費滿200元，活動結束後加碼抽市值約6.3萬的1台兩黃金條塊。

提醒實體振興三倍券最後一輪領券時間為8月15日至8月31日止，期間每日上午9時至晚上10時止，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

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振興三倍券預購超商

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