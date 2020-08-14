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現在都要加價購！她挖出「超商集點珍寶」77元就送一款　始祖曝光懷念炸

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▲7-11集點商品。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO曬出了小時候從7-11帶回的小禮物。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的便利商店在15年前開始掀起「滿額贈禮」潮，而後更演變成集點換禮、集點加價購。一名網友翻出家裡的珍藏品，她當時幾乎天天往超商跑，而且不用買很多東西就能輕鬆拿到點數，並換取可愛的小禮物，然而現在卻幾乎都要另外貼錢，讓她不禁感嘆起時代的變遷。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，現在超商集點換禮物幾乎都要額外花錢，且商品變化性不大，回想起小時候的時光，她幾乎天天都會往超商跑，且只要花滿39元就可以得到一點，「現在70元一點，集到幾點還要加價才能換禮物」。

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▲7-11集點商品。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲7-11集點商品。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲7-11集點商品。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO先前挖出家中的珍寶，因為小時候就住在7-11對面，所以常常消費、集點換禮。她一共收集了2組全套的Kitty磁鐵，、Kitty別針、Snoopy卡套、OPEN家族踢踏舞公仔、哆啦A夢磁鐵，數量非常可觀。

不少網友看到照片後，紛紛留言回應，「以前集點還能有免費的商品能兌換」、「那時候家裡真的都集好集滿」、「以前滿額就有吧，不用集點」、「但質地跟實用性也是有差啊」、「我記得圖片的那些都是77元一個」、「胸針真的很經典」、「整套迪士尼蒐集完還會送一個金的」、「當初還要沿路掃店」、「真的是童年」、「超商集點風潮的源頭」。

▲集點始祖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲超商換禮始祖。（圖／記者曾筠淇攝）

據悉，7-11在2005年4月28日推出Hello Kitty磁鐵，只要消費滿77元就可以免費獲得一款，而後更成功帶起了集點風潮，吸引不少超商跟進，民眾也開始瘋狂集點，希望能把這些禮物全部帶回家。

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