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超商領三倍券首日順爆！她幫父親領怨「太勞民傷財」：對老人家一點都不方便

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▲▼OK領三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲振興三倍券今日正式開放領券。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

超商預購首波「振興三倍券」於今（15）日上午9時起正式開放領券，民眾僅需攜帶健保卡、或憑簡訊手機及身分證後4碼，於4大超商事務機進行領券動作，就可拿到500元4張、200元5張共3000元的三倍券，《ETtoday新聞雲》直擊超商排隊人潮，有不少人早就等9點領券，其中，一位婦人特地來幫高齡90歲的父親領紙本券，表示對她來說很方便，但對於老人家實在太不方便了，「勞民傷財，領現金比較好。」

▲▼OK便利商店領取三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲不少民眾現身排隊等領三倍券。

首波三倍券即日起至31日每日上午9時到晚間10時開放領取，今為放領首日，不少預購民眾一早就現身超商準備領券，《ETtoday新聞雲》直擊OK mart，9點一到事務機三倍券系統順利進去，搶頭香的一位男子約14秒就完成領券，排在後頭的幾位民眾也成功拿到三倍券。

▲▼一名婦人幫父親領三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼一名婦人幫高齡90歲父親來超商領三倍券。

▲▼OK領三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

其中，一名婦人特地來為高齡90歲父親領取三倍券，對於操作過程直呼：「很方便。」但認為針對老人家卻是一點都不方便，「而且我不懂為什麼我們第一次來已經繳了1000塊，今天我來還要插一次健保卡，這樣太勞民傷財了，領現金比較好。」

她指出替父親領完三倍券後還要教其使用，再加上爸爸年事已高又有點聽不到，「這樣要怎麼使用？」透露原先是要幫父親綁老人卡，但要先消費3000元才會領到3000元，「那我要怎麼叫我爸爸將這6000元使用完畢，後來才決定用實體券。」

超商首輪預購實體三倍券開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，新增第二輪預購將在7月22日起至7月31日開放領券，第三輪則維持在8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時預購，領取時間8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止。提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

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