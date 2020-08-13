三倍券加碼3千變4千隨取卡⋯遭爆1千元全由加盟門市吸收　小7回應：誤傳

▲711推出隨取卡能將振興三倍券3,000變4,000元優惠。（圖／業者提供，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

搶攻振興三倍券商機，各大量販、超商業者加碼再加碼，7-ELEVEN也從8月15日起至9月8日止，延長三大優惠方案，其中一項振興隨取卡優惠，卻被加盟門市爆料加碼的一千元需門市自行負擔，對此，7-ELEVEN則表示，此消息為門市誤解作業方式而誤傳。

主打把振興三倍券3,000變4,000元，民眾持3,000元紙本振興三倍券即可至7-ELEVEN門市購買面額4,000元的「振興隨取卡」，等同加送1,000元購物金，讓民眾可以慢慢購物使用。

▲門市爆料賣一張等於虧一千。



有網友在臉書社團《靠北7-11》爆料，「總部要求門市狂推取貨卡，加碼1000元由公司負擔，門市也繼續推售，客人也拿到了，之後說多的1000元要門市負擔。」抱怨規則說改就改。

內部門市人員受訪時表示：「如果客人使用隨取卡，不把4000元通通在原門市消費，等於成本自行吸收，業績是算成別人的，但又沒辦法控制客人去哪消費，賣一張就虧一千。」對此，7-ELEVEN則回應，因爲門市誤解作業方式而誤傳，實際作業流程屬公司內部訊息，不方便對外公開。