拉兩大布條「光榮投三次」陳其邁感性喊盡所有力氣當第一名市長

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選8月15日登場！民進黨候選人陳其邁選前之夜邀來總統蔡英文、副總統賴清德、跟行政院長蘇貞昌等黨內大咖都會同台加持，中場表演之後，現場也拉起兩條大布條，寫著「光榮投三次、兩年拚四年」，陳其邁也感性的說兩年前讓我有反省的機會，我會更謙卑。他指出，韓國瑜又帶領了被罷免的團隊重新站在舞台上，我不曉得這對民主的意義到底是什麼，所以我要告訴大家明天8月15號的投票，我們是為高雄的民主投票。

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，陳其邁登台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，拉起兩大布條。（圖／ETtoday攝影中心攝）

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁的選前之夜造勢大會「選前之夜：高雄大邁進」，於晚間6時15分於捷運鳳山西站1號出口旁空地。這也是蔡英文2020總統選舉競選總部的場地，由於空間大而且是「福地」，盼能再次拿下勝選，活動前場主持由高雄市議員林智鴻、黃文益、高閔琳、邱俊憲負責，主要主持人為立委邱議瑩、劉世芳、李昆澤和趙天麟。而首位登場的則是台灣基進立委陳柏惟，蔡英文、賴清德和蘇貞昌和黨內地方立委也將到場為陳其邁催票，力抗對手邀來的前高雄市長韓國瑜。

中場表演之後，現場也拉起兩條大布條，寫著「光榮投三次、兩年拚四年」，陳其邁上台時表示，記得2018年敗選的時候，當我知道我落選，我坦然接受敗選的事實。我也永遠記得那天我坐在車上，慢慢的往競選總部走的那一刻，我拿起電話向韓國瑜市長恭喜，我告訴他希望他好好做不要讓市民失望，我會支持他帶領高雄，讓高雄、我們的故鄉可以更好。當我在演講台上發表敗選演說的時候，我是多麼的真心期盼，我們尊重民主的結果，我一定要愛與包容，全力支持新的市長。讓他能夠好好的讓我們的高雄可以更進步、可以發大財、可以更繁榮。這是民主的結果，我們必須尊重。





▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，陳其邁登台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

他說，雖然敗選非常難過，落選眼淚也只能往心裡吞。但是我知道我必須這樣做，除了民主人民作主之外，更重要的是，我愛我心愛的故鄉。我這樣做，我希望高雄是一個愛與包容的城市，所以我心甘情願，我坦然接受，因為高雄是我一生懸命心愛的故鄉。雖然市民的選擇不是我，雖然市民的選擇是一位從外地剛來到高雄，在高雄短短的幾個月颳起了所謂的韓流。但是，我必須告訴大家，這是高雄偉大城市的民主，在民主的面前我們是多麼的渺小。

「我也學會了，不管是支持我，或者是不支持我，我都要心存感激，我都要很謙卑的面對民主」，陳其邁說，可是我必須要告訴大家，這一年多來高雄的紛紛擾擾是韓國瑜市長選擇離開高雄，到了三個月以後他就宣布參選總統。我想其他我就不必多說，韓國瑜市長讓高雄人切心，韓國瑜市長沒有兌現他的競選承諾。我在這裡也必須告訴韓市長，6月6號罷韓的投票，同樣都是高雄民主的表現。誠如我剛剛告訴大家，面對民主我們是多麼的渺小，面對民主我們更要謙卑。





▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，現場空拍。（圖／ETtoday攝影中心攝）

他說，所以我們在6月6號，人民重新成為這座城市的主人，選擇了讓韓國瑜市長下台，選擇了希望高雄有一個新的開始，這是我們高雄的人的志氣，我們都是勇敢自信的高雄人。我們做了選擇，我們給了韓市長機會，可是他辜負我們給他的期待，毀棄了他原來的承諾。6月6號不僅韓國瑜市長下台，更讓我們所有政治工作、在公職領域，假如沒有做好，假如沒有兌現競選承諾，假如輕諾寡信，政見隨便說說，對自己說的話都不算話，人民會用選票來教訓你。

陳其邁指出，同樣的城市有兩場競選晚會，一場在鳳山，一場在高雄的小港。韓國瑜又帶領了被罷免的團隊重新站在舞台上，我不曉得這對民主的意義到底是什麼，所以我要告訴大家明天8月15號的投票，我們是為高雄的民主投票，我們要重新選擇一個新的市長，來帶領我們的高雄大步邁進。

陳其邁提及，當一個高雄人，在這個民主聖地，我們對民主的意義有深深的感受，對自由的滋味我們也是一樣，永遠都在追求當一個自由的市民、當一個自由人對不對！結果我的廣告遭來了冷嘲熱諷，她說登廣告沒有用，我要請教大家，難道支持香港的自由我們要去中聯辦嗎？我們要到香港的中聯辦去跟北京嗎？

他說，明天的投票不是為了我個人，而是為了高雄，高雄紛紛擾擾兩年，高雄6月6號民主的結果，我們真的不能再蹉跎。全世界都在改變，包括台灣其他五都都在進步，對我而言我心是多麼的焦急，在台北不管在蘇院長的內閣，看到高雄下大雨我就回來，看到高雄我們青年失業率愈來愈高，我很擔心。看到高雄做生意的人這兩年來退步1200多億，我非常痛苦，所以我要拜託大家，不分黨派，拜託大家，投我們高雄一票。明天的選舉是為了我們高雄市政重開機，讓我們高雄的建設大步邁進。

他透露：「今天要演講的時候，我的幕僚告訴我，你今天可以講你想講的事情，假如講得感動，你要掉眼淚也無所謂，其實，我是一個很內向的男生，我不太習慣表達我內心的感情。但是我要告訴大家，我要謝謝大家，在這兩年來，雖然我在行政院工作，防疫很忙、拚經濟很忙，很多的改革非常的忙碌。每天深夜閉上眼睛，我都非常的懷念我高雄的所有鄉親父老，這幾年陪我走這兩年離鄉的日子，陪我守著我對高雄的思念。」

他感性地說，謝謝大家，兩年前讓我有反省的機會，我會更謙卑。面對民主我是多麼的渺小，我會永遠記得所有市民朋友，這兩年來不離不棄，呵護著我們禍福與共、生死相依。咱最愛的所在高雄，我相信8月15號，我們高雄人我們一定可以用選票再次證明高雄民主的偉大。再次證明，「自信勇敢是咱高雄的名，我們都是驕傲的高雄人」。

他向市民朋友民表示，在未來的兩年，我會用盡我所有的力氣，讓我們所有高雄人在這裡都可以實現自己的夢想，讓高雄成為一座偉大的城市，其邁準備好了。我要跟所有高雄市民為了我們高雄的驕傲，大家一起努力讓高雄大步邁進，我一定會做一個第一名的市長全心全意謙卑的為我們這座偉大的城市來服務。