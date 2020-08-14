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入夜柯P陪同意誠堂參拜　現場支持者熱烈歡迎　吳益政：多謝上天幫忙

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▲▼ 選前一天吳益政意誠堂參拜 。（圖／記者黃子倩攝）

▲選前一天吳益政和柯P一起到意誠堂參拜。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

選前之夜，民眾黨主席柯文哲南下高雄陪吳益政掃街，來到意誠堂關帝廟參拜，現場正逢意誠堂舉辦活動，場面十分熱鬧，柯文哲和吳益政一到場立刻掀起一陣轟動，他們兩人攜手參拜，吳益政笑說，今天（14日）本來是想來這裡拜拜而已，結果現場的人那麼多支持者，也不是我們動員的，現場的熱鬧響應可以說是「上天幫忙」。

另外被問到，明天要投票有沒有信心，吳益政說：「明天要投票，選舉越選越有信心，現在支持超過我們的想像，很多年輕人出來，一起按讚，支持的人更多已經超乎我們的想像。」

▲▼選前一天吳益政意誠堂參拜 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲吳益政和柯P參拜後，在現場逐桌拍照握手，懇請民眾支持。（圖／記者黃子倩攝）

而國民黨請到韓國瑜等人，總統蔡英文也替陳其邁站台，被民眾黨徵招的吳益政說，人民才是最大咖，因為我們就是公僕，「總不可能一個人去面試，然後他跟面試官說我爸是董事長，這種人是絕對不能選的。」

▲▼選前一天吳益政意誠堂參拜 。（圖／記者黃子倩攝）

▲參拜後，吳益政和柯P持續在市區掃街。（圖／記者黃子倩攝）

至於柯P也公開說到，林昶佐可以不用急著替民進黨開脫「關於消費香港人」這件事，因為民進黨自己的廣告，上面寫著「撐香港，八月十五日出來投票」下面再接候選人的名字，柯P特別點出這件事，顯然對於林昶佐的說法不予置評，而吳益政的掃街車隊預計最後約9點半回到競選總部，候選人本人15日投票當天會由兒女陪同投票。

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