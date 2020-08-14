「選錯人，會誤事」蔡英文站台　喊話陳其邁：要證明6/6罷免結果是對的！

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選8月15日登場！民進黨候選人陳其邁選前之夜邀來總統蔡英文、副總統賴清德、跟行政院長蘇貞昌等黨內大咖都會同台加持，約7點5分時，主辦方也宣布突破10萬人，蔡英文也表示結果大家都看到了。「選錯人，會誤事」，也向陳其邁喊話他身上有一個責任，就是證明給所有高雄市民看，六月六號的罷免結果是對的。



▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，總統蔡英文站台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，總統蔡英文站台致詞。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨高雄市長補選候選人陳其邁的選前之夜造勢大會「選前之夜：高雄大邁進」，於晚間6時15分於捷運鳳山西站1號出口旁空地。這也是蔡英文2020總統選舉競選總部的場地，由於空間大而且是「福地」，盼能再次拿下勝選，活動前場主持由高雄市議員林智鴻、黃文益、高閔琳、邱俊憲負責，主要主持人為立委邱議瑩、劉世芳、李昆澤和趙天麟。而首位登場的則是台灣基進立委陳柏惟，蔡英文、賴清德和蘇貞昌和黨內地方立委也將到場為陳其邁催票，力抗對手邀來的前高雄市長韓國瑜。

總統蔡英文於台上表示，今年的一月十號，總統大選的高雄選前之夜，就是在這個場地。那一天，我感受到高雄人「光復高雄」的志氣，高雄人的熱情，讓我知道我們一定會贏，也一定要贏，因為我們要一起守住台灣。各位，我們做到了，謝謝高雄人用一百零九萬票，支持我繼續守護民主、守護台灣。

她說，那一場選戰，我們沒有選好。我還記得其邁在選舉結束後，告訴大家，高雄是一個愛與包容的城市，希望新市長可以把他鄉變成故鄉，好好為高雄拚下去。結果大家都看到了「選錯人，會誤事」這句話，全台灣可能沒有人比高雄人體會更深了。今年六月的罷免投票，高雄人用最堅決的意志，寫下了歷史。不過，我們還有一關要過，就在明天，高雄人要用手中這一票，翻開民主的新頁，告訴全台灣，我們高雄人很有氣魄，很驕傲，值得一個更好的市長，大家說對不對？因為高雄人值得，對不對？從確定要補選開始，其邁就是民主進步黨唯一的人選。他的歷練、經驗都沒話說。放眼望去三位候選人，我敢說，只有其邁做好準備，只有他是「大聯盟」等級的候選人。

蔡英文表示，以前其邁很尖銳，現在他可以面面俱到地協調事情；以前他有些急躁，現在他變得思慮周全，很有耐心。以前人家說他「曲不落來」（台語），現在我看他拜票鞠躬，彎腰都超過九十度。有人批評他選輸過，我要說，我也選輸過兩次，但是選輸沒有打倒我們，反而讓我們變得更強。

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，總統蔡英文站台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文說，今天，被罷免的前市長，又重出江湖，想要對這次的補選有所指教。所以，我有幾句話要當著高雄市民面前跟其邁講。唯一可以讓高雄重新開機的，就是你陳其邁。你身上有一個責任，就是證明給所有高雄市民看，六月六號的罷免結果是對的。這不是一件容易的事，如果順利當選，你也會是全台灣最難做的市長。高雄人罷免韓國瑜，不代表高雄人就支持陳其邁；他們也會用更高的標準，來要求陳其邁。

「兩年前我們是怎麼輸了選戰，我們要懂得檢討。」蔡英文說，不要有任何錯覺，也不要有任何自滿。如果明天高雄人再給你一次機會，你一定要好好珍惜，不要只會路平、燈亮、水溝通，你還要做一個真正改變高雄產業的市長，要做一個真正改變城市命運的市長。而我以及我們的執政團隊，也會珍惜這個機會，全力和陳其邁一起拚出高雄的新未來。

她喊話，因為兩年前我和其邁不夠努力，高雄人才要經歷這波周折，一年內要為了投票，南北奔波三次。我知道特別跑一趟投票，距離很遠、車票很貴、實在真的很辛苦。但是我真的要拜託各位，明天大家投下這一票，不只是投給其邁，更是投給大家心愛的故鄉高雄，為故鄉的改變掛保證。這一票，投給橋頭科學園區，投給亞洲新灣區，投給市政重開機。有其邁做市長，高雄會做南部的領頭羊，重新加強南台灣的區域聯合治理。所有南部縣市，集結資源一起分享，問題一起解決。總統一定全力來相挺，讓南台灣進步、讓南台灣繁榮。

「台灣我來顧，高雄就交給其邁拚」；蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳其邁，中央地方連一線，高雄進步才會看得見。我們一起「兩年拚四年」，把高雄的光榮找回來。我也要拜託咱現場「死忠兼換帖」的高雄好朋友，如果你家裡有子弟在外面打拚，拜託等一下回家，拿起電話、傳個LINE，請他們無論如何，明天回家投票。

蔡英文喊話「最後一哩路，光榮投三次，大家已經拚了兩次，關鍵決戰就在明天，請大家為高雄的未來再拚一次，讓高雄大邁進，不要讓故鄉倒退嚕，我在一次拜託，明天，所有的高雄人，請你攏站出來，高雄人站出來，高雄人投下去，用手中這一票，讓高雄這個偉大的城市，在一次創造光榮的歷史。」