雲林斗六風雨球場險難產　籃委會主委賴嘉濱率球員陳情應速興建

▲雲林縣籃球委會主委賴嘉濱帶領一群喜愛籃球運動人士，前往縣議會向議長沈宗隆遞交陳情書，為斗六市籽公園風雨籃球場催生，獲議長沈宗隆允諾支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣籃球委會主委賴嘉濱今（14）日上午，帶領一群喜愛籃球運動人士，由縣議員賴淑婑、顏忠義、鍾明馨、林岳璋等陪同下，前往縣議會向議長沈宗隆遞交陳情書，為斗六市籽公園風雨籃球場催生，獲議長沈宗隆允諾支持。

雲林縣籃球委會主委賴嘉濱說明，雲林縣政府與斗六市公所於今年4月間，透過體育署的營造優質友善運動設施計畫，提出申請籽公園籃球場風雨球場興建工程計畫，已獲體育署由中央補助1360萬元，也在經費不足下由縣政府自籌640萬元，市公所配合500萬元，規劃完成可融合現代和傳統建築的運動場，卻有公民團體以影響老城區外貌的理由反對，懇請議會能支持讓擋風遮雨的運動空間早日完成。

雲林縣長張麗善指出，斗六行啟記念館有具歷史意義，紀念館旁的籽公園當初興建時，也配合行啟記念館有整體景觀規劃設計，如今籽公園旁籃球場改建，也會配合周邊整體景觀設計，未來斗六籽公園旁興建風雨球場自然也會讓其建物外貌，融合周邊景觀的風貌，希望風雨籃球場完成提供市民好的運動場域。

雲林縣議會議長沈宗隆表示，在雲林縣政府的努力下，從中央爭取到1360萬元經費實屬不易，卻有民眾陳情反對，日前有縣議員在議會召開記者會，要求縣府不要發包工程；而如今卻有一群希望儘速發包改建的年輕人，帶著希望來向縣議會陳情。

議長沈宗隆說，將站在多數年輕人立場，希望縣府好不容易向中央爭取到的經費，儘速規劃設計完成發包，讓愛好打球、運動的民眾有個擋風遮雨與完善的運動空間。



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