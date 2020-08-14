　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林斗六風雨球場險難產　籃委會主委賴嘉濱率球員陳情應速興建

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣籃球委會主委賴嘉濱帶領一群喜愛籃球運動人士，前往縣議會向議長沈宗隆遞交陳情書，為斗六市籽公園風雨籃球場催生，獲議長沈宗隆允諾支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣籃球委會主委賴嘉濱帶領一群喜愛籃球運動人士，前往縣議會向議長沈宗隆遞交陳情書，為斗六市籽公園風雨籃球場催生，獲議長沈宗隆允諾支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣籃球委會主委賴嘉濱今（14）日上午，帶領一群喜愛籃球運動人士，由縣議員賴淑婑、顏忠義、鍾明馨、林岳璋等陪同下，前往縣議會向議長沈宗隆遞交陳情書，為斗六市籽公園風雨籃球場催生，獲議長沈宗隆允諾支持。

雲林縣籃球委會主委賴嘉濱說明，雲林縣政府與斗六市公所於今年4月間，透過體育署的營造優質友善運動設施計畫，提出申請籽公園籃球場風雨球場興建工程計畫，已獲體育署由中央補助1360萬元，也在經費不足下由縣政府自籌640萬元，市公所配合500萬元，規劃完成可融合現代和傳統建築的運動場，卻有公民團體以影響老城區外貌的理由反對，懇請議會能支持讓擋風遮雨的運動空間早日完成。

雲林縣長張麗善指出，斗六行啟記念館有具歷史意義，紀念館旁的籽公園當初興建時，也配合行啟記念館有整體景觀規劃設計，如今籽公園旁籃球場改建，也會配合周邊整體景觀設計，未來斗六籽公園旁興建風雨球場自然也會讓其建物外貌，融合周邊景觀的風貌，希望風雨籃球場完成提供市民好的運動場域。

雲林縣議會議長沈宗隆表示，在雲林縣政府的努力下，從中央爭取到1360萬元經費實屬不易，卻有民眾陳情反對，日前有縣議員在議會召開記者會，要求縣府不要發包工程；而如今卻有一群希望儘速發包改建的年輕人，帶著希望來向縣議會陳情。

議長沈宗隆說，將站在多數年輕人立場，希望縣府好不容易向中央爭取到的經費，儘速規劃設計完成發包，讓愛好打球、運動的民眾有個擋風遮雨與完善的運動空間。


►二手票券豐富你的生活

►品木宣言靈芝精華加大版超殺價

【其他新聞】

►起底「中央印製廠地下總裁」！國小畢業印刷廠學徒做起　擁「億來億去」身價

►持三倍券購買刮刮樂　雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

►影／首宗偽三倍券試水溫！70歲首腦如「中央印製廠地下總裁」...一生都在印假鈔

►研偽3.7億三倍券！首腦如電影《無雙》畫家翻版　關鍵技術讓他翻船

►補教女師中邪發狂！拖8歲童關廁所死命打...喊：你是惡靈夜夜騷擾我

ET快訊
男星「臉部憔悴凹陷」近照曝光！疑健康出問題
LIVE／李眉蓁選前之夜！歷任黨主席出席站台　韓國瑜將現身
鄭惠中潑漆李登輝遺照！「包包還有1顆未爆」　2警壓制畫面曝
慈善機構收到「孔地哲」1億善款　捐錢的人竟是「超級大咖男星」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡英文總統參訪台南十鼓文創園區　力讚仁德糖廠工業遺產

陳其邁地毯式大車掃：「韓國瑜又回來了　我以為今天是6月5號」

蔡英文總統參訪台南「河樂廣場」　與戲水小朋友開心互動

蔡英文總統贈匾台南歸仁保西代天府　台南小英之友會陪伴支持

雲林斗六風雨球場險難產　籃委會主委賴嘉濱率球員陳情應速興建

雲林拒淪廢棄物棄置場　攜手廉政、檢調、產業共商對策

女ATM提款遇機器異常　卡片被「吃」心急如焚…暖警連絡排除　

雙東攜手合作南田社區也可預約　每日上限50名

蔡英文總統參訪台南眷村文化園區　肯定水交社文史資產融古鑠今新風貌

雲林縣109年度縣運動會　今開幕引燃聖火

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

馬丁玩遊戲「划水超快」敵隊傻爆眼　黃鐙輝有夠興奮：他會衝浪！！

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

蔡英文總統參訪台南十鼓文創園區　力讚仁德糖廠工業遺產

陳其邁地毯式大車掃：「韓國瑜又回來了　我以為今天是6月5號」

蔡英文總統參訪台南「河樂廣場」　與戲水小朋友開心互動

蔡英文總統贈匾台南歸仁保西代天府　台南小英之友會陪伴支持

雲林斗六風雨球場險難產　籃委會主委賴嘉濱率球員陳情應速興建

雲林拒淪廢棄物棄置場　攜手廉政、檢調、產業共商對策

女ATM提款遇機器異常　卡片被「吃」心急如焚…暖警連絡排除　

雙東攜手合作南田社區也可預約　每日上限50名

蔡英文總統參訪台南眷村文化園區　肯定水交社文史資產融古鑠今新風貌

雲林縣109年度縣運動會　今開幕引燃聖火

LG 首款「遠端操控」無線吸塵器！單獨濕拖、一鍵增2.4倍集塵空間

博恩也拍電影了！「滿臉水泡」造型崩壞　網：認不出來

醉男動粗扯破警制服還爆粗口　醒來超後悔...判拘70天緩刑2年

俄國滑冰正妹下腰脫衣「暴露雪乳」　未來想拍成人雜誌

19歲年薪100萬不算多！　大叔曝「台灣最狂年代」：掃地阿姨年終都有100個月

小琉球漁船封港爭生計抗議　21漁民被法辦…怒：我們像暴民？

電桿起火下秒748戶停電！現場驚見「身長1.5m」兇手...已被電爆躺地

中職／上半季奪冠不一定打總冠軍賽　丘總了解：下半季不能太差

蓋兒Gail翻唱MJ經典歌曲　慈善演出盼用歌聲療癒世界

口罩販賣機進駐北捷！免實名制、免登記每人限購1片售完為止

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

返台港女難搞　半夜要喝粥吃菜、還會放風

餐廳養魚遭毒殺！女老闆見屍群崩潰

康然涉毒停診！病患怒：去哪找良心醫

雲林雙黃線劃設一年半　竟養成「大蚯蚓」

平鎮臨時站6年後啟用　鄭文燦：桃園交通重大里程碑

韓國瑜為李眉蓁站台　陳其邁：我以為今天是6月5號

恆春鎮長補選張榮志團結大會　江啟臣南下助選

首屆「富岡鐵道藝術節」　8/14浪漫登場

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

第1屆「南台灣大餅節」台南登場

什麼便當那麼好吃？　新竹男為找便當店追千里迷途

音樂節將軍吼學甲警道路交管總動員

選前最後衝刺　陳其邁地毯式大車掃

更多熱門

相關新聞

雲林離岸風力發電場協調會攜刀4男身份曝！

雲林離岸風力發電場協調會攜刀4男身份曝！

雲林離岸風力發電場施工，場方與漁民爭議達不到共識，昨（4）日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心進行協調會，出現多名可男子攜帶刀混入對列席人員拍攝蒐證。今日雲林縣議會開議第19屆第10次臨時會，縣議員蔡孟真緊急質詢，要求雲林縣警察局長針對案件回覆，可疑男子身份。

六輕爆炸因應查處報告資料來自六輕　議員開轟

六輕爆炸因應查處報告資料來自六輕　議員開轟

雲林縣議員質詢警方SOP　分局粉絲專頁遭網友謾罵

雲林縣議員質詢警方SOP　分局粉絲專頁遭網友謾罵

韓妻舅李明哲未出席總質詢 　下午現身高雄悼許崑源

韓妻舅李明哲未出席總質詢 　下午現身高雄悼許崑源

韓國瑜岳父：女婿看我砂石賺才選立委

韓國瑜岳父：女婿看我砂石賺才選立委

關鍵字：

雲林縣議會風雨籃球場雲林籃球委員會

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

獨家／民眾拿「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

李小龍死在「她」床上！41年後吐真相

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面