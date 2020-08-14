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起底「中央印製廠地下總裁」！國小畢業印刷廠學徒做起　擁「億來億去」身價

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▲70歲的主嫌蘇慶梧是彰化人（白髮者），據了解其年幼家境不寬裕，在國小畢業後進入印刷廠當學徒，從傳統刻版、製凹凸版學起，未料在學得正統的印刷技術後卻走了歪路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲70歲的主嫌蘇慶梧是彰化人（白髮者），據了解其年幼家境不寬裕，在國小畢業後進入印刷廠當學徒，從傳統刻版、製凹凸版學起，未料在學得正統的印刷技術後卻走了歪路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣檢警於13日破獲過內首宗「振興三倍券」偽製案，查扣振興券成品、半成品、版模、燙金機、裁切機、顏料等機械設備，並一共逮回5名犯嫌，其中70歲主嫌蘇慶梧「中央印製廠地下總裁」其偽造國幣及有價證券等前科累累，2004年與退役少校共謀遭查獲上百萬國幣、2008年印製百鈔流通上千萬，加上此案經手可估數億元。

70歲的主嫌蘇慶梧是彰化人，據了解，蘇嫌家境背景為單純農家，年幼家境不寬裕，在國小畢業後進入印刷廠當學徒，從傳統刻版、製凹凸版、從頭學起，未料在學得正統的印刷技術後卻走了歪路。其犯罪前科十多件都與偽造國幣、有價券相關，但一生印製有價券經手高達數億金額的他，至今並不富裕，遭警方逮獲時身上僅有數千元，且平時以打牌、簽賭為生。

▲70歲的主嫌蘇慶梧是彰化人（白髮者），據了解其年幼家境不寬裕，在國小畢業後進入印刷廠當學徒，從傳統刻版、製凹凸版、從頭學起，未料在學得正統的印刷技術後卻走了歪路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2008年蘇慶梧改印製百元偽鈔，以1：5的比例出售，一年多時間不法獲利以破千萬，流入市面的偽鈔高達數千萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方2004年第四度查獲蘇慶梧利用交保在外期間製作偽鈔，當時53歲的他，夥同2名共犯印製「特優品」偽鈔，一名共犯更自稱國軍特遣隊的中隊長官拜少校退役，當時蘇慶梧所印製出偽鈔跟真鈔幾乎相同，流入市面至少千萬以上，警方查扣半成品達數百萬，嫌犯以一比四販售流通市面，所製作的千元鈔和百元鈔相當精良堪稱「特優品」。

2008年蘇慶梧利用通緝在逃期間移師台中犯案，找到金主提供資金印製偽鈔牟利，更取得偽造的數十張百元人民幣，意圖破解研究；警方查獲印製器具、數百張百元新台幣及人民幣。有別以往，在民眾已習慣檢查千元鈔或五百元鈔之下，不利偽鈔銷售，因應市場需求，蘇慶梧改印製百元偽鈔，以1：5的比例出售，一年多時間不法獲利以破千萬，流入市面的偽鈔高達數千萬元。

▲70歲的主嫌蘇慶梧是彰化人（白髮者），據了解其年幼家境不寬裕，在國小畢業後進入印刷廠當學徒，從傳統刻版、製凹凸版學起，未料在學得正統的印刷技術後卻走了歪路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方逮獲蘇慶梧時，其偽造振興三倍券技術已正在變色油墨印刷及防偽線上設法突破，所幸及時破獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警方表示，偽造國幣可處3至10年有期徒刑，使用偽造國幣處1至7年有期徒刑，蘇慶梧因偽造國幣被判刑，2018年刑期結束，隨即又重操舊業，這次在其製造偽券的地下工廠也查獲不少百元偽鈔，研判蘇嫌30多歲即從事偽鈔製造犯罪行為。

虎尾偵查隊長李志文指出，蘇慶梧因偽造貨幣而入獄，在2015年出監之後今年2月份於彰化縣溪湖鎮承租集合式住宅，將印製偽鈔設備設置該處，在振興券實體發放的7月16日蘇嫌提領自己的振興券後，即著手印製偽券，成功完成第一代偽券後交付張男「試水溫」。

▲70歲的主嫌蘇慶梧是彰化人（白髮者），據了解其年幼家境不寬裕，在國小畢業後進入印刷廠當學徒，從傳統刻版、製凹凸版學起，未料在學得正統的印刷技術後卻走了歪路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方依循犯案人、車等線索掌握到主嫌蘇慶梧，並申請搜索票前往住處逮人，赫然發現蘇慶梧已向土城廠商購買變色油墨，著手準備更為仿真之第三代偽券。（圖／記者蔡佩旻攝）

張男取得8張面額500元的振興偽券後前往彩券行消費購買刮刮樂，但僅中獎300元，張男還請王姓女友拿著彩券向業者兌獎，並為領取300元獎金而留下王女個人資料；而警方也依據其所留資料循線將張嫌拘提到案並由法官收押。

時隔10多天，蘇慶梧7月31日完成第二代偽券，到虎尾鎮找張嫌測試，但蘇慶梧不知張已被抓，才將一張面額500元之第二代偽券交由張女，前往虎尾一家超商購買咖啡寄杯測試，該店店長在晚班清點現金時發現偽券紙質有異才報警。當警方依循犯案人、車等線索掌握到主嫌蘇慶梧，並聲請搜索票前往住處逮人，赫然發現蘇慶梧已向土城廠商購買變色油墨，著手準備更為仿真之第三代偽券。

▲70歲的主嫌蘇慶梧是彰化人（白髮者），據了解其年幼家境不寬裕，在國小畢業後進入印刷廠當學徒，從傳統刻版、製凹凸版學起，未料在學得正統的印刷技術後卻走了歪路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方逮獲蘇慶梧時，其偽造振興三倍券技術已正在防偽線上設法突破，所幸及時破獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示此次逮獲蘇慶梧為其首宗印製「三倍券」案，另查獲之新臺幣佰元鈔半成品近880張(市值約新臺幣35萬元)並未流入市面，清查估算現場查扣振興券偽鈔用印刷紙張數量，如果全部印製完成，可偽造振興劵換算面額將達新臺幣3億7千餘萬元。

警方逮獲蘇慶梧時，其偽造振興三倍券技術已正在變色油墨印刷及防偽線上設法突破，所幸及時破獲，警方訊後將蘇慶梧依《偽造貨幣罪》移送法辦，羈押獲准。

▲雲林縣出現偽造振興券集團，7月27日虎尾分局接獲彩券行反映有人持偽券購買刮刮樂，即查獲持偽造振興券消費的張嫌並經聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方清查估算現場查扣振興券偽鈔用印刷紙張數量，如果全部印製完成，可偽造振興劵換算面額將達新臺幣3億7千餘萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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