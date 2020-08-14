　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

首宗偽三倍券試水溫！70歲首腦如「中央印製廠地下總裁」...一生都在印假鈔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲振興券、三倍券出現偽券，此案蘇姓主嫌（白髮者）年屆70有製造偽幣前科，所製板模非常專業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蘇姓主嫌（白髮者）年屆70有製造偽幣前科，所製板模非常專業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣日前查獲首宗偽造振興券集團，虎尾分局7月27日接獲彩券行報案，指稱有人持偽券購買刮刮樂；警方深入追查後逮捕持有偽券的張姓男嫌、以及蘇姓主嫌共5人到案，並查扣偽振興券成品1094張、半成品798張、板模11具、以及其他設備。警方調查後驚訝發現，主嫌蘇男擁有20多次偽造國幣前科，此次將歪腦筋動到振興券上，張男持偽券購買刮刮樂，意在測試商家反應，看偽券是否會遭識破，隨後蘇又找來另名張女測試第二代偽券，完整「試水溫流程」全曝光。

▲雲林縣出現偽造振興券集團，7月27日虎尾分局接獲彩券行反映有人持偽券購買刮刮樂，即查獲持偽造振興券消費的張嫌並經聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣出現偽造振興券集團，警方查獲500元面額的偽券。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

振興三倍券啟用以來一直有傳聞偽券流通市面，未料竟是真的；7月27日雲林縣警察局虎尾分局接獲轄內彩券行即時通報，疑有民眾持偽券購買刮刮樂，雲林縣地檢署檢察官朱啟仁組成0727查緝偽券專案小組，第一波查緝即查獲持有偽券的張姓犯嫌，經訊後以有串湮證及反覆再犯之虞，聲押獲准。

為求溯源斷根，專案小組即擴編，納入雲林縣警局刑警大隊及海巡署彰化查緝隊，追蹤發現一名張姓女子持偽造振興券往超商消費，檢警認為時機成熟，遂於今日上午持法院核發之搜索票，至彰化縣員林市、溪湖鎮及雲林縣虎尾鎮等住處、工廠、堆放物品處執行搜索。當場逮回主嫌蘇男（69歲，製造偽幣前科）與張男等共4名共犯。

▲雲林縣出現偽造振興券集團，7月27日虎尾分局接獲彩券行反映有人持偽券購買刮刮樂，即查獲持偽造振興券消費的張嫌並經聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方起出製造偽券器具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方深入追查後還驚訝地發現，蘇嫌前科累累，曾有20多次偽造國幣遭逮紀錄，此次見政府發放三倍券振興經濟，竟將歪腦筋動到振興券上，使用模板、螢光劑、燙金機、裁切機、彩色事務機等器具偽造振興券，遭起出的500元面額振興偽券成品多達1094張、半成品798張，總市值高達新台幣250萬元。警方評估，如若現場原料全數印製完成，可偽造振興券換算面額高達3億7000萬餘元。

虎尾偵查隊長李志文指出，蘇嫌因偽造貨幣而入獄，並於2015年出監，今年7月16日蘇嫌提領自己的振興券後，即著手印製偽券，成功完成第一代偽券後交付張男「試水溫」。張男取得8張面額500元的振興偽券後前往彩券行消費，並投入總價4000元偽券購買刮刮樂，但僅中獎300元，張男還請王姓女友拿著彩券向業者兌獎，並為領取300元獎金而留下王女個人資料，隨後業者發現振興券有異，且無防偽功能，進而報警處理；而警方也依據留下之個人資料火速將張嫌拘提到案。

時隔約10天，蘇嫌7月31日完成第二代偽券，又想找張嫌測試，但蘇嫌不知張已被抓，遍尋不著人之下，只好將一張面額500元之第二代偽券交由張女，並由張女前往超商購買咖啡寄杯測試，不料仍因紙質太差，結帳時引起店員注意，同樣報警遭逮。當警方循線掌握蘇嫌身分，並申請搜索票前往住處逮人時，發現蘇嫌已向土城廠商購買變色油墨，著手準備更為仿真之第三代偽券，所幸及時遭到警方攔截。

雲林縣警察局局長顏旺盛表示，此案在嫌犯意圖大量偽造振興劵之前，即時為檢警聯合專案小組緝獲瓦解，嫌犯已製作完成之偽造成品，僅有極少數流出市面，尚在嘗試行使階段，但因重點防偽線技術仍無法突破，因此被商家發現報警。且經警方向經濟部等機關洽詢，目前各金融機構受理商家兌換現金，亦尚未發現有偽造之振興卷，請民眾及商家安心使用。而警方在偵訊後，認定蘇嫌、張姓男嫌有逃亡、串供之餘，已聲押獲准；而持偽券買咖啡的張女則是5萬元交保候傳，其餘共犯仍待查。

▼振興券真偽比對。（圖／雲林警方提供）

▲▼振興券三倍券真偽比對。（圖／雲林警方提供）

▲▼振興券三倍券真偽比對。（圖／雲林警方提供）

▲▼振興券三倍券真偽比對。（圖／雲林警方提供）

▲▼振興券三倍券真偽比對。（圖／雲林警方提供）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊抵二殯火化
曾文惠未出席李登輝火化禮拜　原因曝光
LIVE／李登輝最後繞行總統府　府內高層、211營憲兵致意
水上樂園受害者+1！玩大海嘯2度被抓胸　多人指控：都是8月9
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

閨密1歲女兒哭鬧…狠心女「毒打甩地」影像曝　對親生兒充滿愛超反差

豪撒56萬被台籍女友悔婚！日籍男跨海怒告　法官曝「這理由」：錢討不回來了

首度提訊貪污立委！廖國棟涉收800萬「無摺存款斷金流」　與主任互咬卸責

轎車凌晨國一桃園段「自撞護欄」翻覆！車頭全撞爛…駕駛急救中

熱爆還是要賭！15男躲鐵皮屋忍高溫　「目賊仔」撲克拼輸贏

半導體通路「文燁」娶親爆內線！宣昶董事暗放利多創天量　檢調約談11人

高雄深夜「群眾酒後鬥毆」2幼童目睹嚇傻爆哭！　警速拿辣椒水速壓制

總統才剛探視廠房！防疫國家隊遇火燒車　2萬件隔離衣燒毀…駕駛嘆：來不及救

裸男街頭秀舞技　柏油路上後空翻、大風車…網傻眼：摩擦地板不痛嗎

首宗偽三倍券試水溫！70歲首腦如「中央印製廠地下總裁」...一生都在印假鈔

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

閨密1歲女兒哭鬧…狠心女「毒打甩地」影像曝　對親生兒充滿愛超反差

豪撒56萬被台籍女友悔婚！日籍男跨海怒告　法官曝「這理由」：錢討不回來了

首度提訊貪污立委！廖國棟涉收800萬「無摺存款斷金流」　與主任互咬卸責

轎車凌晨國一桃園段「自撞護欄」翻覆！車頭全撞爛…駕駛急救中

熱爆還是要賭！15男躲鐵皮屋忍高溫　「目賊仔」撲克拼輸贏

半導體通路「文燁」娶親爆內線！宣昶董事暗放利多創天量　檢調約談11人

高雄深夜「群眾酒後鬥毆」2幼童目睹嚇傻爆哭！　警速拿辣椒水速壓制

總統才剛探視廠房！防疫國家隊遇火燒車　2萬件隔離衣燒毀…駕駛嘆：來不及救

裸男街頭秀舞技　柏油路上後空翻、大風車…網傻眼：摩擦地板不痛嗎

首宗偽三倍券試水溫！70歲首腦如「中央印製廠地下總裁」...一生都在印假鈔

過了優惠時段沒飲料喝！阿桑鬧店罵：送1杯會死嗎　老鳥店員「加料神反擊」報仇噁爆

「退休是跟孩子們的重聚時刻！」《退休大贏家》吸金3億票房

閨密1歲女兒哭鬧…狠心女「毒打甩地」影像曝　對親生兒充滿愛超反差

避30%「蘋果稅」！人氣手遊Fortnite「慘遭App Store下架」　Google跟進刪除

腳趾長出大貢丸！護理師一戳…「流沙爆漿」狂瀉　他痛到魂飛：這樣插受不了

「果然是李壽根」一人綜藝超狂！羅PD開創新模式連他台都模仿

豪撒56萬被台籍女友悔婚！日籍男跨海怒告　法官曝「這理由」：錢討不回來了

首度提訊貪污立委！廖國棟涉收800萬「無摺存款斷金流」　與主任互咬卸責

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

轎車凌晨國一桃園段「自撞護欄」翻覆！車頭全撞爛…駕駛急救中

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

社會熱門新聞

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

首腦研偽3.7億三倍券　關鍵技術讓他翻船

老闆失聯陳屍　酒店小姐全哭慘

台東男涉虐殺貓狗　騎車自撞慘死

快訊／3男水上樂園「狂摸比基尼妹」警方逮到人了

獨／實小恐怖師虐小五童　抽打下體嗆：說出去宰了你

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

即／宜蘭男跟媽吵架狠扯髮撞地！伴屍4天

瘋狂山老鼠獵殺台灣黑熊吃下肚！

國道3號「恐怖4車追撞」　BMW慘卡分隔島

女會計師「時速35」　撞死違規男判5月

雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

何志偉祭品文　網友敲碗喊兌現

更多熱門

相關新聞

雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

政府發放振興三倍券以振興過內受疫情影響經濟，雲林縣竟出現偽造振興券集團，今年7月27日虎尾分局接獲彩券行反映有人持偽券購買刮刮樂，即查獲持偽造正興券消費的張嫌並經聲押獲准；持續追查下警方今（13）日，至彰化縣及雲林縣多處搜索，查扣振興券成品1094張、半成品798張、版模11具、大型事務機、燙金機、裁切機、顏料等機械設備。

雲林漁民北上批能源轉型換來黑道打壓

雲林漁民北上批能源轉型換來黑道打壓

雲林爆禽流感撲殺「27074萬隻雞」

雲林爆禽流感撲殺「27074萬隻雞」

雲林男童遭火噬　同學稱他：美術天才

雲林男童遭火噬　同學稱他：美術天才

雲林TOP10美食讓你吃爆

雲林TOP10美食讓你吃爆

關鍵字：

振興券偽券雲林

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

名嘴求歡遭拒　爆老公不舉半年　

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

首腦研偽3.7億三倍券　關鍵技術讓他翻船

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面