首宗偽三倍券試水溫！70歲首腦如「中央印製廠地下總裁」...一生都在印假鈔

▲蘇姓主嫌（白髮者）年屆70有製造偽幣前科，所製板模非常專業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣日前查獲首宗偽造振興券集團，虎尾分局7月27日接獲彩券行報案，指稱有人持偽券購買刮刮樂；警方深入追查後逮捕持有偽券的張姓男嫌、以及蘇姓主嫌共5人到案，並查扣偽振興券成品1094張、半成品798張、板模11具、以及其他設備。警方調查後驚訝發現，主嫌蘇男擁有20多次偽造國幣前科，此次將歪腦筋動到振興券上，張男持偽券購買刮刮樂，意在測試商家反應，看偽券是否會遭識破，隨後蘇又找來另名張女測試第二代偽券，完整「試水溫流程」全曝光。

▲雲林縣出現偽造振興券集團，警方查獲500元面額的偽券。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

振興三倍券啟用以來一直有傳聞偽券流通市面，未料竟是真的；7月27日雲林縣警察局虎尾分局接獲轄內彩券行即時通報，疑有民眾持偽券購買刮刮樂，雲林縣地檢署檢察官朱啟仁組成0727查緝偽券專案小組，第一波查緝即查獲持有偽券的張姓犯嫌，經訊後以有串湮證及反覆再犯之虞，聲押獲准。

為求溯源斷根，專案小組即擴編，納入雲林縣警局刑警大隊及海巡署彰化查緝隊，追蹤發現一名張姓女子持偽造振興券往超商消費，檢警認為時機成熟，遂於今日上午持法院核發之搜索票，至彰化縣員林市、溪湖鎮及雲林縣虎尾鎮等住處、工廠、堆放物品處執行搜索。當場逮回主嫌蘇男（69歲，製造偽幣前科）與張男等共4名共犯。

▲警方起出製造偽券器具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方深入追查後還驚訝地發現，蘇嫌前科累累，曾有20多次偽造國幣遭逮紀錄，此次見政府發放三倍券振興經濟，竟將歪腦筋動到振興券上，使用模板、螢光劑、燙金機、裁切機、彩色事務機等器具偽造振興券，遭起出的500元面額振興偽券成品多達1094張、半成品798張，總市值高達新台幣250萬元。警方評估，如若現場原料全數印製完成，可偽造振興券換算面額高達3億7000萬餘元。

虎尾偵查隊長李志文指出，蘇嫌因偽造貨幣而入獄，並於2015年出監，今年7月16日蘇嫌提領自己的振興券後，即著手印製偽券，成功完成第一代偽券後交付張男「試水溫」。張男取得8張面額500元的振興偽券後前往彩券行消費，並投入總價4000元偽券購買刮刮樂，但僅中獎300元，張男還請王姓女友拿著彩券向業者兌獎，並為領取300元獎金而留下王女個人資料，隨後業者發現振興券有異，且無防偽功能，進而報警處理；而警方也依據留下之個人資料火速將張嫌拘提到案。

時隔約10天，蘇嫌7月31日完成第二代偽券，又想找張嫌測試，但蘇嫌不知張已被抓，遍尋不著人之下，只好將一張面額500元之第二代偽券交由張女，並由張女前往超商購買咖啡寄杯測試，不料仍因紙質太差，結帳時引起店員注意，同樣報警遭逮。當警方循線掌握蘇嫌身分，並申請搜索票前往住處逮人時，發現蘇嫌已向土城廠商購買變色油墨，著手準備更為仿真之第三代偽券，所幸及時遭到警方攔截。

雲林縣警察局局長顏旺盛表示，此案在嫌犯意圖大量偽造振興劵之前，即時為檢警聯合專案小組緝獲瓦解，嫌犯已製作完成之偽造成品，僅有極少數流出市面，尚在嘗試行使階段，但因重點防偽線技術仍無法突破，因此被商家發現報警。且經警方向經濟部等機關洽詢，目前各金融機構受理商家兌換現金，亦尚未發現有偽造之振興卷，請民眾及商家安心使用。而警方在偵訊後，認定蘇嫌、張姓男嫌有逃亡、串供之餘，已聲押獲准；而持偽券買咖啡的張女則是5萬元交保候傳，其餘共犯仍待查。

▼振興券真偽比對。（圖／雲林警方提供）