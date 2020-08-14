台中辦減碳降溫論壇　盧秀燕提「引風、增綠、留藍」三帖藥方

▲▼盧秀燕出席減碳降溫論壇，提出「引風、增綠、留藍」三帖都市退燒藥方。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

地球暖化帶來極端氣候，台中市政府運用「引風、增綠、留藍」三帖藥方，透過增加風廊及水域來引風，提升綠色覆蓋面積，積極改善空品，緩解都市熱輻射，市長盧秀燕14日表示，市府加強管制中火及大型污染源，透過雙十公車政策、美樂地計畫、水環境改善，以及年底通車的捷運等大眾運輸工具，全力協助都市退燒。

台中市政府14日舉辦減碳降溫論壇，現場透過網路直播，由氣象專家彭啟明博士、水利專家李鴻源教授、植樹專家蔡智豪理事長與民眾共同探討植樹降溫、韌性城市政策，鼓勵社會重視此議題，尋求都市退燒解方，市長盧秀燕也出席論壇，分享市府減碳降溫策略與成果。

▲▼盧秀燕出席減碳降溫論壇，贈送與會者台中原生種山黃麻。

盧秀燕表示，新市政團隊上任後一方面加強取締不法、改善空污，另一方面集思廣益找對策、改善城市環境，因此從去年開始就舉辦減碳降溫論壇，透過對談向學者專家取經，她也呼籲市民朋友共同關注這項議題，一起努力讓城市更美好。

盧指出，為了讓都市降溫，市府推出許多因應對策，例如發展捷運及雙十公車吃到飽，讓住在偏遠地區的民眾更願意搭乘大眾運輸，達到節能目標；此外，減少燃煤發電，除管制中火及大型污染源，並推動公有屋頂、用電大戶設置光電，達到光電倍增目標，也公告「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，以容積獎勵建商興建綠建築。

她更提出「引風」、「增綠」、「留藍」三帖降溫特效藥，其中，「引風」就是讓路給風走，透過台中市8條水系引風，帶走城市熱氣，並納入都市發展及建築管理政策，例如「台中市都市更新建築容積獎勵辦法」創六都之先，引入「城市風廊」概念，以「基地通風率」做為評估指標，鼓勵業者為城市降溫。

此外，市府力推「美樂地計畫」，提升全市人均綠地為9.56平方公尺，人均綠地比躍升全國第2，達到「增綠」目標；至於「留藍」成果，盧秀燕以推動東大溪改善為例，指出東海大學早期開發時，並沒有水環境概念，數十年來東大溪承受附近營業及民生廢污水，市府爭取中央補助3億元，與東海大學合作，在確保防洪安全下，建設礫間淨化設施，改善水質。

最後在減碳降溫論壇上，盧秀燕特別贈送最具固碳、抗空污、降溫效果好的台中原生種山黃麻給彭啟明、李鴻源、蔡智豪和市府都發局長黃文彬、水利局長范世億、建設局長陳大田、環保局副局長陳宏益、交通局副局長陳育正及低碳辦公室執行長黃晴曉等人，象徵「都市退燒全民植樹行動計畫」啟動。

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