台中購物節「消費品項」再創紀錄！外縣市買家入手「百萬汽車」搶抽千萬豪宅

▲2020台中購物節祭出總獎值超過2000萬元的超值好禮，除了大方送上千萬豪宅，也提供百萬NISSAN汽車給所有參與的消費者抽大獎。（圖／台中市政府提供）

生活中心／綜合報導

去年創下不俗成績的台中購物節，今年7/1（三）再度開跑，至今受到各界熱烈迴響，在振興經濟、全台興起報復性旅遊的同時，更吸引民眾特別前往台中消費，就是希望能一舉將總獎值超過2000萬元的超級好禮搬回家。祭出高額獎項，自然吸引全台目光，尤其消費者的算盤打得很精，2020台中購物節截至目前，除了帶動美食商圈、個性店家與旅館業的活絡人潮，台中市政府分析APP後台資料後，竟然發現不乏「百萬級汽車」的消費紀錄。

經發局長張峯源表示，新冠肺炎疫情衝擊經濟，刺激內需是振興經濟的有效方法之一，購物節期間所活絡的汽車產業經濟具有連帶效果，不僅止於購車當下的消費，更可望帶動改裝、美容、維修、保養…等汽車後市場經濟。

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經發局表示，經數據分析發現百萬級汽車消費共有151筆，累積2億493萬7,342元，其中最高單筆消費為279.6萬元、其次為279.4萬元、第三277.5萬元、第四264萬元、第五263.3萬元、第六261.5萬元、第七257萬元、第八242.6萬元、第九237.5萬元、第十229.7萬元。

購物節分別帶動國產車和進口車的汽車經濟，前十大購買車款品牌分別是賓士Benz、富豪volvo、福特Ford、汎德BMW、豐田TOYOTA、捷豹JAGUAR、荒原路華LAND ROVER，而且都是消費200萬以上車款，可見民眾都想搭著購物節的熱潮，買名車再抽百萬NISSAN汽車！尤其在「國產車」行列，以民眾消費豐田企業的TOYOTA休旅車最多、裕隆汽車的NISSAN和Luxgen、福特Focus的轎車亦名列前茅，各家車款在購物節期間搶攻出遊族群，吸引民眾到台中買車攜家帶眷出遊消費。據了解更有不少外地民眾看準購物節推出的超值豪禮，特地到台中購車。

經發局表示，本屆購物節在總獎值超過2000萬元加持下，截至8/12（三）為止APP下載次數超過28.8萬，累積登錄金額更是超過47.7億，目前距離購物節結束還有10多天，但仍有不少人還沒有登錄發票，實際消費金額絕對超過250億，提醒市民即早登錄，中獎機會越高。經發局預告，購物節千萬大獎將於9/12（六）抽出，購物節期間只要來台中消費，就有機會抽中千萬豪宅，歡迎大家來台中消費抽大獎。