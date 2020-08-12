台中21家餐廳列入必比登推薦名單　盧秀燕：未來還有米其林星級餐廳

▲盧秀燕表示，台中不只有21家餐廳列入必比登推薦名單，未來還有米其林星級餐廳。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

備受矚目的《台北台中米其林指南2020》將於8月24日揭曉，昨天率先公佈「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，台中市有21家餐廳上榜，市長盧秀燕12日表示，每家餐廳都各具特色，非常好吃，這還只是必比登推薦而已，未來還會有米其林一、二、三星的餐廳出現。

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▲▼盧秀燕主持南屯區首座非營利幼兒園啟用典禮，未來將持續讓年輕人「敢生敢養」。

南屯區首座非營利幼兒園上午啟用，可招收318名幼生，幼兒園12班，特設3班幼幼班，提供2至3歲幼兒就讀；市府將持續普設學費平價、師資比及教育品質高的幼兒園，讓幼童擁有良好的教育場所，讓年輕人「敢生敢養」。

盧秀燕表示，米其林第一次到台灣評鑑，只評台北市，她身為台中市立委，所以在立法院不平則鳴，質詢當時的行政院長賴清德及當時交通部長賀陳旦，「為什麼政府洽請米其林到台灣評鑑，卻只評台北市的美食，其實台中有更多的美食值得推上國際舞台」，賴院長及賀部長爽快回覆會再請米其林注意到台中美食，她感謝現任交通部長林佳龍繼續完成這樣的承諾。

盧說，昨天21家餐廳名單發布後，是台中的大喜事，因為不只是台中市民轟動，連外縣市的朋友都打電話來問，那些餐廳怎麼去？到底吃什麼東西等，也造成全國大轟動，與其這樣子來打聽，不如直接到台中市來吃，因為真正的美味要到台中來品嘗，尤其這波必比登推薦的是全世界最新登上米其林排行榜，很多人或外縣市民眾都不知道，歡迎大家利用暑假到台中來，順便參加台中購物節抽豪宅。

對於很多人詢問她最喜歡的必比登店家有哪些？ 盧秀燕說，21家都很喜歡，像「東山棧」甕缸雞，原汁原味，用傳統方式燒烤，雞肉不柴很細膩，雞油也用來炒菜；另外「陸園」或「沁園春」，這些都在台中經營超過半世紀以上的老餐廳，是台中人的老美味。

此外，「富狀元豬腳」、「范記金之園」的排骨麵、排骨飯都非常有名，她喜歡的原因是店家每天炸排骨一定換油，不但美味又衛生，那塊排骨看似平淡無奇，但無油耗味，讓人口水直流，這兩天開始，21家餐廳可能會開始湧現人潮，但有部分大型餐廳容客數足夠，像是「東方龍」、「東山棧」都很大，也可以外帶回家品嘗，非常美味。

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