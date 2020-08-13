12名身障勇士挑戰4天中橫健走　盧秀燕肯定：只要努力就能圓夢

▲▼盧秀燕肯定12名身障勇士挑戰中橫健走，只要努力就能圓夢。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

今年是中部橫貫公路開通60年，12名身心障礙朋友挑戰自我，從13日到16日要挑戰4天中橫健行，全長31.5公里，市長盧秀燕見證勇士們開心啟程，大讚生命鬥士就像是鋼鐵人，擁有鋼鐵般的意志，化不可能為可能，挑戰這項任務，她相信只要努力，就能圓夢。

盧秀燕表示，她18歲時曾擔任救國團志工，也擔任中橫健行領隊，對中橫有特殊感情，感謝北區救國團協助身心障礙者走出家門，她認為人生雖然可能遇到困難、缺憾，但相信只要努力，就能完成夢想。

盧也說，她日前因為做髖關節手術，需要拐杖輔助行動，更能體會到身心障礙者的不便，而這群生命鬥士克服自身困難，帶著輔具去中橫健行著實不易，需要比一般人更勇敢、更有意志力，真的非常了不起。

社會局長彭懷真表示，長途健走活動對許多行動不便的身心障礙者，似乎是遙不可及的夢想，但這12名位身障朋友證明了人生沒有什麼不可能，13日到16日這4天，如果民眾經過這一群勇士身邊，請為他們加油打氣，支持更多身障朋友成就自己人生壯遊。

這次中橫健走成員有7名小兒麻痺患者、1名輕度腦麻者、4名下肢障礙，平均年齡52歲。報名前，都先要調查基礎體能，並到都會公園試走8公里，通過初篩後，還要到潭雅神步道練走，進行4個半小時的體能訓練。

今日啟程儀式上，立委楊瓊瓔、市議員兼台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍、前台中市副市長徐中雄、台中市食品流通商業同業公會理事長黃志明等人都出席加油打氣。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來