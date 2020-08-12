鬧鐘設6點提醒！生活市集連7天賣口罩　還有淨新8款撞色系可搶

▲生活市集一連7天每日接力開賣MIT醫療口罩。（圖／生活市集提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近期國內疫情確診數又見升溫，市場再現口罩搶購潮，網購通路也不斷發出口罩開賣訊息，生活市集準備了數千盒MIT醫療口罩備貨量，今起一連7天每日接力開賣；淘寶台灣、墊腳石網物網、蝦皮超市也在下午陸續開賣；松果購物則上架限量淨新撞色系列，8款特殊色可任選，讓你戴起來一秒變超潮。

生活市集即日起至8/18，每日傍晚18:00限量獨家開賣「艾可兒成人平面醫用口罩」，一連7天每日上架300盒，單盒白色款50片裝，共有1盒、2盒等兩種組數可選購，等同一次最多可買到2盒共計100片口罩，不限消費金額全面免運費，下單後將陸續出貨。此外也同步推出「威欣利手術用醫療級口罩」、「MIT醫療級高防護口罩」、「醫療級防護外科口罩」供選購。

淘寶台灣今下午4點限量開賣善存醫用口罩，單盒50入，搭配Bypera廣效抗菌夜125ml，每組售價369元，新用戶還可現折100元。

墊腳石購物網再度於今晚上6點開賣中衛口罩，顏色「黑+櫻桃紅」盒裝30入售價260元，櫻花粉50入裝售價300元，軍綠、深丹寧、酷黑採隨機出貨，售價300元。

蝦皮超市每日傍晚17:00限量開賣福德好罩，提供雲彩紫、櫻花粉及水漾藍3色任選，另不定期於限時特賣中釋出，每人每日最多可購買2盒，買一盒更享宅配免運，24小時內直送到家。

▲淨新撞色系列。（圖／翻攝自松果購物）

松果購物持續開賣囤購組醫療口罩現貨，搭配折扣優惠買下來更省錢，例如善存成人彩色口罩100入900元，粉、紫、藍、橘、黃5色採隨機出貨；泰國製綁帶式醫療口罩100入784元。另有限量淨新撞色系列，灰、咖啡、紅/棗紅（隨機）、寶藍、湖水藍、桃紅、黑等8色不定時上架，下單可挑色，單盒50入，打折後最便宜為841元。

東森購物、PChome 24h購物、博客來依供貨狀況不定時開賣口罩商品，Yahoo奇摩購物中心則是每天早上11～12點限量開賣，因每日提供品牌、款式、規格不一定，依網站實際販售狀況為主。