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特殊色超潮！萊爾富「淡橙橘」醫療口罩8/19上午7點開賣⋯限量1萬5千盒

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▲萊爾富排隊人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

▲特殊色薰衣草紫口罩預購排隊人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

防疫也要兼顧時尚，不少民眾熱愛蒐集口罩特殊色，萊爾富過去曾推出神仙口罩色「薰衣草紫」，不到半小時全數售完，官方也預告下週將開賣特殊色「淡橙橘」醫療口罩，於8月19日上午7點正式開放預購，同樣規定每人限購一盒。

▲萊爾富口罩。（圖／業者提供）

▲萊爾富特殊色口罩開賣預告。（圖／業者提供）

LAITEST萊潔醫療防護口罩之玩色炫彩醫療口罩系列，即將推出新色，預計將在下週三開放首波預購，萊爾富表示因薰衣草紫色反應熱烈，不少民眾表示量根本不夠買，此次特別向廠商爭取加碼到15000盒，將於8月19日星期三上午7點準時開賣，預計8月31日取貨，售完為止。

▲萊爾富口罩。（圖／業者提供）

▲萊爾富未來將陸續推出11款炫彩系列。

民眾可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入手機號碼，手機將會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市櫃檯繳費，不用1分鐘就能快速完成炫彩口罩預訂。

▲萊爾富紫色口罩。（圖／業者提供）

▲萊爾富紫色口罩僅限門市機台預購。（圖／業者提供）

除了在萊爾富搶先預購，淡橙橘醫療口罩8月24起全台通路將陸續上市，包含全家、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、維康都買得到。

另外，想蒐集更多不同特殊色，蝦皮超市每日傍晚5點也限量開賣福德好罩，提供雲彩紫、櫻花粉及水漾藍3色任選，另不定期於限時特賣中釋出，每人每日最多可購買2盒，買一盒更享宅配免運，24小時內直送到家。

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