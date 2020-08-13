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新竹媽媽藥局砸2300元買「230片MIT口罩」　包裝超怪！衛生局一查結果驚人

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▲▼新竹媽媽藥局砸2300元買「230片MIT口罩」　包裝超怪！衛生局一查結果驚人。（圖／東森新聞）

▲新竹媽媽藥局花2300元買「MIT口罩」，回家一看包裝超怪！（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

新竹有媽媽到連鎖藥局買口罩，特別挑選「國家隊」生產的，回家後卻越看越怪，兒童口罩、成人口罩雖然都貼有標籤，但品質參差不齊，包裝也幾乎是「裸裝」塑膠袋，貼到媽媽社團討論才驚覺似乎買到大陸的山寨台灣貨，立刻向衛生局檢舉。事實上，關務署近2天內就查獲逾14萬片偽MIT口罩入台。

新竹余姓女子向《東森新聞》投訴，日前到連鎖藥局花了2300元，分批買了大量的130片兒童口罩，和100片成人口罩，還特別選購「口罩國家隊」所生產的國貨，藥局聲稱分別是源泓、富璟廠商所製，但她回家後仔細一看，發現品質參差不齊，且包裝都沒有付上任何說明，只用一個透明塑膠袋包裝百片口罩，懷疑產地、廠商有問題。

▼余女舉報買到假口罩，衛生局介入調查。（圖／東森新聞）

▲▼新竹媽媽藥局砸2300元買「230片MIT口罩」　包裝超怪！衛生局一查結果驚人。（圖／東森新聞）

▲▼新竹媽媽藥局砸2300元買「230片MIT口罩」　包裝超怪！衛生局一查結果驚人。（圖／東森新聞）

▲▼新竹媽媽藥局砸2300元買「230片MIT口罩」　包裝超怪！衛生局一查結果驚人。（圖／東森新聞）

▲▼源泓老闆聲稱沒有生產兒童口罩。（圖／翻攝源泓）

▲源泓老闆出面聲明，並「沒有生產兒童口罩」。（圖／翻攝源泓）

「我在蝦皮馬上就看到一樣的花樣，但是陸製的，我買到的是沒有任何的說明包裝。」察覺口罩來源有問題，余女馬上致電藥局詢問，質疑口罩並非源泓、富璟所生產的，根本是大陸製品假冒台灣貨。

余女說，事後她在群組和其他媽媽討論，發現有人買到同牌子的口罩，但是有紙盒包裝，她手上的並非盒裝，也沒有貼紙；正版的應是左右兩側有包邊、壓孔2孔，她的不僅沒有包邊，還是4孔壓孔，讓她氣得向衛生局檢舉。

據悉，衛生局初步調查，連鎖藥局聲稱兒童口罩來源是源泓公司，但源泓並沒有生產兒童口罩，老闆張玄清還特別出面拍影片聲明，如果市面上買到掛有源泓的兒童口罩「都是假貨」，目前已經報案，提醒消費者也要多加注意。

至於富璟應用則坦言，確實有出貨給新竹這間連鎖藥局，但通常都是盒裝，黃姓業務經理理表示，因目前很多的偽造口罩在市面上流竄，富璟也是其中受害的廠商，強調「口罩全部都會有彩盒包裝」，余女是否買到仿冒貨還要再調查釐清。

►金盞花「一抹爆水」

▼關務署2天查獲逾14萬片「假MIT口罩」。（圖／關務署提供）

▲▼假「MADE IN TAIWAN」口罩。（圖／關務署提供）

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