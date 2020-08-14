中部水上樂園比基妹被襲胸人數升高　業者將設「黑名單」增加駐衛警力

▲比基尼妹遭男子性騷 警方逮到人了。（圖／翻攝Dcard）

記者李忠憲／台中報導

中部某水上樂園傳出有男子在水池趁機性騷擾穿比基尼女泳客，網友肉搜查出涉案男子不只1人外，被害女子也不是只有1人，警方日前已函送1名少年。業者對此表示，將增派駐衛警並協請警方增派警力提高見警率，也呼籲民眾，如遇類似事件可立即向工作人員通報，園方將立刻報警處理。

中部水上樂園比基尼女遊客在水池中遭男子性騷擾，網友接連爆料，除了受害女子不只1人外，加害男子也不只1人。對此，警方不願證實，僅說目前已將1名涉案少年函送法辦，但對於其他細節，則以「事件涉及未成年」，不做任何回應。

業者昨日得知後表示，此案件當事人在事發時未立刻告知，因此錯失調查先機。騷擾事件屬觸法行為，請遊客尊重他人身體自主權，也呼籲遊客，凡是遇到騷擾事件，務必主動告知現場人員，若犯行罪證確鑿者，園方會立即協助報警，留下記錄設為黑名單、禁止往後再入園，並將當事人請離園區，提供遊客安心遊樂的環境。

業者今天也補充說，經初步開會討論後，未來將加強園區、水池駐衛警人力，另外，也將協調轄區警方在暑假人潮多期間，增派警力巡邏，同時加強園區監視設備。盼提高見警率，降低竊盜等非法行為外，也能遏止性騷擾等事件再發生。

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