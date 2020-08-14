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水上樂園受害者再+1！女遊客玩大海嘯「2度被用力抓胸」…多人指控：都是8月9日

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記者黃可昀／綜合報導

中部水上樂園遭猥褻的女遊客不只1人，事件被揭發後，其他受害者紛紛跳出來指控。一名女子表示，她9日下午5點在水上樂園和朋友玩了2次大海嘯，「第一次大浪打來，整個右奶被用力抓了一下，因為太用力，我以為是身邊朋友不小心慌亂中亂抓」，第二次大浪來襲時，同樣又有人用力抓了她左胸，這時她才確認自己遭到性騷擾。

受害女子在Dcard表示，她玩第一次大海嘯時，海浪襲來她整個人被淹到水裡，加上當時周圍很多遊客尖叫嘻笑，氣氛非常熱鬧嘈雜，所以右胸被抓的當下沒有多想，以為只是同行友人混亂中不小心碰到，「只覺得很奇怪，怎麼抓得這麼全面！」結果第二次大浪打來時，「一樣是趁大浪把我淹過去的當下，很清楚的一個男性掌圍非常蓄意、用力的抓了左胸」，她才立刻恍然大悟，剛才兩度遭到陌生男子猥褻。

▲▼快訊／水上樂園當夜店！3男「浪來就摸」比基尼妹　警方逮到人了。（圖／翻攝Dcard）

請繼續往下閱讀...

▲同天也有其他女遊客被拉比基尼肩帶。（圖／翻攝自Dcard）

雖然玩水過程中朋友剛好有錄影留念，但當下鏡頭嚴重晃動且水花四濺，所以沒拍到自己遭襲胸的證據，只能立即向館方反應此事，但很難抓到兇手是誰或是拿出有力的證據，她只好以自身經驗提醒其他網友，「以後去玩，多圍幾個人保護女生」，假設不幸遇到猥褻事件，也要當場大聲尖叫並找救生員援助。

據了解，這名受害女子是在8月9日去水上樂園玩，其他遭襲臀、拉比基尼肩帶的女遊客也是同一天受害，「內文說的犯人作案時間點也與我們描述的符合！」但無法確定是否為同一群人，只能PO文提醒網友們出遊要多注意。

至於犯案的未成年嫌犯，網友比對畫面後發現，疑似就是某高中的棒球隊學生，校方目前已刪除臉書出遊照片，並回應「正在了解中」。警方則指出，嫌犯確實為未成年男子，已經函送法辦，其他身分資訊並無透露。

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水上樂園受害者+1！玩大海嘯2度被抓胸　多人指控：都是8月9
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