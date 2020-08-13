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BMW過彎失控「撞斷2電桿、毀3車」…車頭全爛毀！車主辯：我時速僅60

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▲▼BMW高速過彎失控撞斷2支電線桿，並波及路邊3輛車。（圖／民眾提供）

▲肇事BMW高速過彎失控撞斷2支電線桿，並波及路邊3輛車，車頭全毀。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子7日晚間開BMW愛車載楊姓友人行經太平區山區，過彎跨越雙黃線超車，失控撞斷2支電線桿並連撞路邊3輛車才停下，車頭全毀。人雖只受到輕傷，陳男卻辯稱時速不到「60」公里，顯然沒人相信。警方表示，除將依跨越雙黃線開罰外，也會持續釐清肇責。

昨晚10點半左右，太平區長龍路一段突然碰的一聲巨響，附近居民趕緊跑出來查看，發現竟是一起車禍。其中，一輛BMW325i房車車頭全毀，安全氣囊爆開，另有3輛停路旁的小客車遭波及，另有2支電線桿遭撞斷，現場滿目瘡痍，立刻通知119。

▲▼BMW高速過彎失控撞斷2支電線桿，並波及路邊3輛車。（圖／民眾提供）

▲▼BMW高速過彎失控撞斷電線桿，毀損3輛車，現場滿目瘡痍。（圖／民眾提供）

▲▼BMW高速過彎失控撞斷2支電線桿，並波及路邊3輛車。（圖／民眾提供）

▲▼BMW高速過彎失控撞斷2支電線桿，並波及路邊3輛車。（圖／民眾提供）

消防隊到場後，發現BMW 27歲陳姓駕駛與同年紀的楊姓男子意識清楚，身上多處挫傷，經初步包紮止血後送往國軍台中總醫院治療觀察，無生命危險。

太平警分局獲報也到場採證，肇事車上2人均排除酒駕，初步認定BMW行駛長龍路三段往一段方向，陳男進入彎道時，高速超車跨越雙黃線到對向車道，因山區雨後地面濕滑，失速打滑失控撞上對向2處電桿，再追撞路旁車輛。

據了解，該路段速限是40公里，陳姓駕駛自稱他當時才開時速5、60公里，但衝撞成這樣，如此說法警方與民眾根本不相信。

網友在「我是太平人」臉書社團發文，有網友稱，該車聽說是借人開，「2階段水噴射」、「至少400匹馬力」。民眾也熱議說，「撞成這樣，不是飆車就是酒駕」、「灣（指彎）的過拓海，灣沒過拓屎」、「都是山路帶壞小孩子的～剷平吧」。

警方表示，陳男違規跨越雙黃線，將依《道路交通管理處罰條例》開罰，並調閱現場附近監視器釐清肇事原因。警方也呼籲，雨天路滑，民眾開車時最後能依速限小心開車，車禍事小，若造成人員傷亡後果就不堪設想。

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