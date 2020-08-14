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玩大海嘯被摸奶！比基尼妹「正確綁繩自保」推爆　只要多繞1圈：扯不掉

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▲▼快訊／水上樂園當夜店！3男「浪來就摸」比基尼妹　警方逮到人了。（圖／翻攝Dcard） 

▲比基尼妹被扯綁帶，畫面曝光！（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

7月底時，一名比基尼妹去中部水樂園懷疑被遊客猥褻，目前警方已逮到一名未成年嫌疑犯！如今另一名女遊客也跳出痛訴，8月去該間樂園嗨玩，「整個右奶被用力抓了一下！」到底穿比基尼戲水該如何自保？有達人分享，「在綁完蝴蝶結後，用蝴蝶結的兩個圓圈再綁一個單結」，實用文被推爆！

一名受害女網友在Dcard控訴，日前去中部水上樂園玩大海嘯，竟遭一群豬哥偷扯比基尼綁帶，甚至疑似遭襲臀摸胸，事後原PO查看友人拍下的影片，發現事情不單純，根本是被有心人惡意所為，「海嘯來時他就靠我超近，海嘯一退，馬上就游走！很明顯是老手...合理懷疑旁邊是同一群人。」

請繼續往下閱讀...

水上樂園彷彿成了夜店狩獵場，該文章釣出多名受害者，許多女生表示7月29日、7月31日皆有遇到幾名男子，且是同樣的手法偷摸。甚至另有女遊客是8月9日去樂園玩，怒罵「第一次大浪打來，整個右奶被用力抓了一下，因為太用力，我以為是身邊朋友不小心慌亂中亂抓」，第二次大浪來襲時，同樣又有人用力抓了她左胸。

▲▼快訊／水上樂園當夜店！3男「浪來就摸」比基尼妹　警方逮到人了。（圖／翻攝Dcard）

▲噁男犯案全被錄！（圖／翻攝Dcard）

對此，警方證實確有此事，目前已將嫌犯函送法辦，且嫌犯為未成年男子，宛如滾雪球般，風暴越鬧越大，有網友眼尖發現，這幾名未成年的男子疑似北部某高中棒球隊的學生，校方親上火線回應，「各位朋友你們好，敝校已在了解事件，做出最正確的處理。」

至於女孩們戲水該如何自保？有Dcard網友教學泳衣安全綁法，「在綁完蝴蝶結後，用蝴蝶結的兩個圓圈再綁一個單結，噁男就沒辦法只拉線頭拉掉綁帶了，大家可以用鞋帶練習，希望大家都能學起來！」

文章貼出後，網友長知識學起來，「推起來，避免第一時間曝光」、「推推！我也是這樣綁的」、「我綁鞋帶都這樣綁，超穩」、「好暖喔還有教學，男生保護身邊的女生真的很棒」、「教錯了～應該教那些噁男癢了把下面綁起來，時間到自行脫落喔」、「真希望有一天不用防備變態，可以安心的出去玩」。

▼打單結超簡單！（影片／嵌入Jason Chen YouTube）

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