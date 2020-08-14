水上樂園淪「猥褻摸摸池」！崇義棒球隊遭洗版　校方曝最新進度：已委請律師團

▲男子躲在比基尼妹身後，待人造浪打來後趁亂襲胸、襲臀。（圖／翻攝Dcard）

記者莊智勝／綜合報導

中部知名水上樂園驚爆女遊客戲水時遭人猥褻，文章曝光後迅速在Dcard上發酵；還有網友經過比對PO出照片表示，涉嫌猥褻的未成年嫌犯疑似就是新北市崇義高中棒球隊球員；消息一出，崇義高中棒球隊臉書粉專立即遭到大批網友灌爆。對此，崇義高中今（14日）發出聲明，強調經過調查，該名遭警方逮捕的嫌疑犯並非崇義學生，網友子虛烏有的爆料，已經對學生身心靈造成影響，校方現已針對受害同學強化心理輔導；另針對網友留言霸凌，也已委請律師團，同時截圖存證，保留法律追訴權。

一名女網友日前在Dcard上發文，表示7月30日與高中同學到中部知名水上樂園遊玩，沒想到人造浪打來時，感覺屁股、胸部都遭人觸摸，事後還聽到身後有好幾名男子嬉鬧，直呼「再摸一次」、「這裡感覺好像夜店」等語。文章曝光後接連出現多名女網友現身PO文，表示7月29日、31日都有遇到幾名男子以同樣手法猥褻。

對此，警方證實確有此事，經調查後已逮回一名未成年嫌犯，但對於案情細節不願多談。有網友比對照片，質疑該名涉嫌猥褻的未成年男子就是新北市崇義高中棒球隊學生；臆測一曝光後，立即引起大批網友前往崇義校方臉書粉專留言謾罵。

崇義高中今（14日）發表聲明，表示警方所逮捕嫌疑犯並非崇義學生，「原PO在不經查證之下，以張冠李戴之方式將周遭學生照片散佈於網路上，完全是子虛烏有的爆料，該PO文已經造成學生身心靈受創，學校已針對受害同學強化心理輔導。」

崇義高中指出，事發後棒球隊粉專有許多網友持續使用汙穢文字、語言惡意攻擊、毀謗在校師生，「本校已委請律師團針對貼文截圖存證，並保留法律追訴權，本校再次懇請各位網友切勿以身試法。」

「發生本事件造成無端之社會資源浪費，本校深感遺憾！」崇義高中表示，網路霸凌持續存在社會當中，過去多年來已經造成許多傷害，身為教育單位的崇義高中自成立以來秉持回歸基層教育、樹立教育典範，未來保持己所不欲、勿施於人的教育精神，「今天被霸凌，未來更不會以霸凌別人的心態持續教育學生，願台灣社會更加和諧。」