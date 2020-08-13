快訊／水上樂園當夜店！3男「浪來就摸」比基尼妹　警方逮到人了

記者鄧木卿、鄒鎮宇／台中報導

2020安心旅遊補助中，針對高中生已下推出不限次數免費玩活動，許多人也因天氣炎熱跑到水上樂園遊玩。沒想到，中部知名的水上樂園竟出現集體猥褻女遊客的變態群，引起網友熱烈討論。對此，警方證實確有此事，目前已將一嫌函送法辦，嫌犯是未成年。

▲女網友表示，在人造浪池不斷被男生偷摸。（圖／翻攝Dcard）



有網友在網路論壇Dcard發文指出，她們一群女高中同學7月30日到水上樂園遊玩，沒想到人造浪打來時，感覺屁股、胸部都被觸摸，還聽到後方有至少3名男子說「再摸一次」、「這裏好像夜店」。

▲警方表示，目前已將嫌函送。（圖／翻攝Dcard）



原PO表示，她被浪沖時，感覺比基尼綁帶跟小背心的肩帶被大力拉扯，等浪過後轉頭人就不見，起初懷疑是小朋友或其他人不小心扯到。但是她的朋友剛好用手機錄下被偷摸的過程，「海嘯來時他就靠我超近，海嘯一退，馬上就游走！很明顯是老手⋯合理懷疑旁邊是同一群人。」

該文PO出後引起讓不少網友氣炸，還有其他女網友表示近日也曾遇過，包含7月29日、7月31日懷疑使用7月壽星門票20元的方案，或是「安心旅遊補助」期間，不少高中生趁機免費進入，在水池中不斷伸出鹹豬手猥褻女遊客。

對此，警方證實確有此事，目前已將一名嫌犯函送法辦，且嫌犯為未成年男子。

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