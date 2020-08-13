水上樂園浪抓比基尼妹！變態男學生疑被起底　校方棒球隊回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

中部知名的水上樂園爆出男子集體猥褻女遊客的事件，一名未成年嫌疑犯已被警方函送。有網友比對發現，幾名偷摸的男子疑似為某高中棒球隊，而校方也在事件爆發後，將該日出遊的照片刪除，表示「敝校已在了解事件，做出最正確的處理」。

一名女網友在網路論壇Dcard發文指出，她們一群女高中同學7月30日到中部某水上樂園遊玩，沒想到人造浪打來時，感覺屁股、胸部都被觸摸，還聽到後方有好幾名男子說「再摸一次」、「這裏好像夜店」，懷疑對方是藉著人造浪偷摸女生的慣犯。

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▲▼女網友表示，在人造浪池不斷被男生偷摸。（圖／翻攝Dcard）

巧合的是，原PO比基尼綁帶跟小背心的肩帶被大力拉扯，她的朋友剛好錄下後方3名男子偷摸的過程，因此將影片PO網，希望可以警告其他女生小心注意，「海嘯來時他就靠我超近，海嘯一退，馬上就游走！很明顯是老手⋯合理懷疑旁邊是同一群人。」。

該文釣出多名受害者，許多女生表示7月29日、7月31日皆有遇到幾名男子，且是同樣的手法偷摸。對此，警方證實確有此事，目前已將嫌犯函送法辦，且嫌犯為未成年男子。

▲校方棒球隊表示，將在了解事件後做出正確的處理。（圖／翻攝臉書）



有網友比對嫌疑犯的照片發現，這幾名未成年的男子疑似北部某高中棒球隊的學生，憤而到該校粉專留言詢問說法。

該校棒球隊立刻將30日到水上樂園出遊的照片刪除，並PO文解釋「各位朋友你們好，敝校已在了解今日瘋傳的新聞，請大家給我們點空間和時間針對事件，做出最正確的處理，謝謝各位指教」，但該文1小時內被編輯3次，最終版本為「各位朋友你們好，敝校已在了解事件，做出最正確的處理。」

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▼校方將學生到水上樂園出遊的照片刪除。（圖／翻攝臉書）

