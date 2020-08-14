高雄市長補選「投票要戴口罩」　15日零時起禁止用FB、LINE助選

▲高雄市長補選候選人，由左至右為民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政。（組合圖／記者洪正達攝）



記者徐政璿／台北報導

高雄市第3屆市長補選明（15）日投票，投票時間從上午8點到下午4點，中選會提醒，投票時請記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票，同時因應防疫需求，投票時請戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

中選會表示，明天投票時間從上午8點到下午4點，投票時要攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票，同時因應防疫需求，選民投票時戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

中選會表示，明天零時起，禁止透過臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼競助選相關資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，或涉及發布、報導、散布、評論或引述候選人或選舉民調，否則將處以新台幣50萬元以上罰鍰。

中選會指出，也禁止穿戴或標示政黨、政治團體、候選人之旗幟、徽章、物品或服飾，以免構成從事競助選活動，否則將處以50萬元以上罰鍰，在投票所四周30公尺內，禁止喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，否則處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

中選會說明，明天禁止攜帶未關機的手機進入投票所，如攜入投票所應先關機，否則將處以3萬元以上30萬元以下罰鍰，圈選選舉票時，要使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，不能使用印章圈選，否則會變成無效票，也不可撕毀選舉票，否則將處以5000元以上5萬元以下罰鍰，不可將選舉票攜出投票所，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

高雄市第3屆市長補選8月15日舉行，3位候選人分別為民進黨的陳其邁（1號）、民眾黨的吳益政（2號）、國民黨的李眉蓁（3號）。8月15日開完票後，中選會將於8月21日公布當選人名單，當選人約2年4個月的任期。

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