李登輝最後巡禮！繞總統府一圈　李大維將率文武百官於府前致意

▲台北濟南基督教會外觀。（圖／記者呂佳賢攝）
記者陶本和／台北報導
故總統李登輝於7月30日逝世，預計本月14日清晨6時30分自北榮懷恩堂移靈進行禮拜儀式，隨後車隊將繞行總統府一圈做最後巡禮。據悉，總統府秘書長李大維將率府內文武官員，於府前致意。
據了解，李登輝家屬14日清晨會赴懷恩堂開始移靈，車隊將沿途行經石牌路二段、天母西路、中山北路、濟南路，上午8時抵達濟南教會，全趟路程約10公里，9時30分入殮。接著進行告別儀式，10時火化禮拜，11時出殯、12點遺體火化（約90分鐘），下午1時由家屬撿骨，並帶回翠山莊暫厝。
據悉，李登輝車隊屆時繞行總統府一圈，做最後的巡禮時，總統府秘書長李大維將率領府內一級主管，以及憲兵211營士官兵於府前廣場向故總統李登輝致意。據悉，將由憲兵值星官高喊敬禮口號，軍職敬禮、文職官員則採扶手禮。
李登輝最後巡禮行程：
0630：車隊從北市榮總出發－石牌路－天母西路－中山北路－新生高架－金山南路－濟南路－中山南路－濟南教會
1140：車隊從濟南教會出發－中山南路－忠孝東路－林森南路－仁愛路－凱道－重慶南路－貴陽街－博愛路－寶慶路－重慶南路－愛國西路－羅斯福路－新生南路－辛亥路－二殯
1330：從二殯出發－辛亥路－建國高架－濱江街－大直橋－明水路－自強隧道－力行街－至善路－翠山莊
相關時程－
1.0630家屬到達榮總懷恩堂。
2.0640車隊移靈。
3.0740家屬移靈車隊到達濟南教會。
4.0800濟南教會(洗身、穿衣、化妝)。
5.0930入殮。
6.0940參與告別禮拜親友入場。
7.1000火化禮拜。
8.1100出殯。
9.1200遺體火化(約90分鐘)。
10.1300撿骨。
▼李登輝移靈路線，榮總到濟南教會。（圖／記者許立昕製表）
▼李登輝移靈路線，濟南教會到二殯。（圖／記者許立昕製表）
▼李登輝移靈路線，二殯到翠山莊。（圖／記者許立昕製表）