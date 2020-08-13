李登輝最後巡禮！繞總統府一圈　李大維將率文武百官於府前致意

前總統李登輝7月30日病逝，預計14日清晨6時40分起自北榮懷恩堂移靈至濟南教會，待安息禮拜儀式結束後，車隊將繞行總統府一周作為最後巡禮，再送往台北第二殯儀館火化，其骨灰將由家屬帶回翠山莊暫厝；而針對移靈路程，除北市交通大隊沿途交管外，北市中正第一分局自13日晚間8時起至14日中午實施濟南教會周邊道路交通管制。