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台南全國首創「AI登革熱防疫平台」　黃偉哲：打造科技防疫健康智慧城市

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▲台灣微軟、緯創及寶蘊凌科公司與台南市政府一起通力合作，在經濟部工業局支持下，設立全台首創「AI登革熱防疫平台」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣微軟、緯創及寶蘊凌科公司與台南市政府一起通力合作，在經濟部工業局支持下，設立全台首創「AI登革熱防疫平台」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府設立全台首創「AI登革熱防疫平台」，成為AI科技防疫登革熱成功案例，透過AI圖像辨識模型技術，辨識斑蚊孑孓精準度已達95％，有助登革熱防疫超前部署，黃偉哲市長表示，AI技術助攻登革熱防疫，讓登革熱防治效率跨進一大步，實現AI科技防疫的目標，打造健康的智慧城市。

▲台灣微軟、緯創及寶蘊凌科公司與台南市政府一起通力合作，在經濟部工業局支持下，設立全台首創「AI登革熱防疫平台」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市黃偉哲表示，台灣微軟、緯創及寶蘊凌科公司與台南市政府一起通力合作，在經濟部工業局支持下，把登革熱防治技術能夠更上一層樓，有更多、更好的發揮跟發展，過去登革熱防治看起來是一個技術，但是它其實是非常傳統，諸如會把積水容器或是病媒蚊指數比較高的地方，不管它是不是登革熱病媒蚊，或者是它的卵密度有多少、孑孓有多少，這都需要耗費人力。

▲台灣微軟、緯創及寶蘊凌科公司與台南市政府一起通力合作，在經濟部工業局支持下，設立全台首創「AI登革熱防疫平台」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，現在用AI可以取代，而且精準度更高，不管是卵的數字、孑孓數字、蚊子種類的判讀，都是非常非常精準，而且短短6分鐘就處理完，人工要兩、三個小時以上，這就是技術的大邁進，期待未來透過更多AI技術解決方案和引進更多AI數位人才，加速推進產業落實數位轉型，讓台南市成為將AI科技實現於城市治理的新一代智慧城市。

▲台灣微軟、緯創及寶蘊凌科公司與台南市政府一起通力合作，在經濟部工業局支持下，設立全台首創「AI登革熱防疫平台」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據登革熱防治中心估計，過去在病媒蚊高原期，重點區域共設置3252個誘卵桶，可收取6504張誘卵紙，而每張誘卵紙取樣及計數約需10分鐘，此一監測流程耗費相當大的人力及作業時間，且精準度較容易有誤差。透過「AI登革熱防疫平台」分析孑孓及卵粒數影像，預計節省監測人員至少50％操作時間，且辨識精準度已達95％。將省下的人力資源，用於擴大檢疫區域，提供更全面的防護。期許未來有機會將台南市的科技防疫經驗分享給其他縣市，更希望可將台南市登革熱防疫解決方案整案輸出。

台南市政府在防治登革熱疫情方面，不斷發掘智慧科技創新的做法，特攜手緯創資通股份有限公司 、台灣微軟及美商寶蘊凌科網路科技有限公司合作，在經濟部工業局「智慧城鄉生活應用發展計畫」支持下，結合公共衛生安全和AI科技。

緯創資通副董事長黃柏漙表示，緯創與市府、台灣微軟和寶蘊凌科一同捍衛南台灣登革熱科技防疫，在登革熱防疫領域進行AI技術實證，提供AI登革熱防疫平台的整體解決方案，共助台南市AI發展計畫，實現科技防疫之目標。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國說明，微軟以協助產業進行數位轉型為己任，此次透過微軟Azure雲端平台和技術資源優勢，共同為台南市民打造安全健康無虞的公共衛生環境。

美商寶蘊凌科公司創辦人謝源寶指出，透過AI訓練龐大資料，創造數據的附加價值已成為產業趨勢，本計畫採用100萬張以上孑孓影像及10萬張以上誘卵紙影像，所建置的AI登革熱辨識模型，已可達95％辨識精確度，加速縮短公共衛生領域AI發展歷程。

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