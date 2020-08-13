勞資會議成立率六都台南得第一！　黃偉哲：勞資會議是促進勞資和諧第一步

▲為防止勞工過勞危害，落實勞工參與制度，勞工局自啟動強化勞資會議輔導計畫，鎖定台南市轄內尚未舉辦勞資會議的事業單位輔導其設立。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

勞資會議是促進勞資和諧第一步！截至2020年第1季底，台南市現有公司登記家數38525家，成立勞資會議10171家，勞資會議成立率為26.4％，是六都中成立率第一名。

2018年立法院三讀通過修正勞動基準法，新增相關「勞資會議」同意事項，勞資會議被賦予更多協商任務，重要性與日俱增，其中包括七休一鬆綁例假彈性調整規定（第36條）、放寬單月加班時數上限可達54小時，每3個月不得超過138小時（第32條）、及輪班制勞工於更換班次時之休息時間彈性化（第34 條）等都須經工會同意，若無工會則須經勞資會議同意才能實施。

此外，勞動基準法亦規定，若雇主要使勞工加班、或是運用2周、4周、8周變形工時，以及使女性夜間工作等，都須經工會或勞資會議同意，違者，得處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

為督促事業單位依法舉辦並召開勞資會議，落實企業內勞工參與制度，強化法令遵循意識，台南市勞工局2019年共計舉辦2場次的宣導會，2020年也會於8月26日、9月8日與9月11日再行舉辦；勞工局為輔導台南市轄內事業單位依法召開及運作勞資會議，特與熟悉勞資關係事務的勞工法令專家、學者合作，針對台南市尚未成立勞資會議或已成立而不知如何運作之事業單位，由勞工派任免費專家學者入廠，提供輔導勞資會議法令遵循與相關程序解惑，並協助依法召開及運作勞資會議，以促進勞資和諧。

台南市勞工局長王鑫基強調，勞資會議係我國法定之勞工參與制度，其基本精神，在增進企業內勞資雙方的溝通，減少對立衝突，使雙方凝聚共識，故事業單位皆應依「勞資會議實施辦法」舉辦勞資會議。

台南市勞工局提醒各事業單位，勞工只要年滿15歲即有選舉與被選舉為勞資會議勞方代表之權利；雇主或代表雇主行使管理權之人，也不得對勞資會議代表因行使職權而有解僱、調職、減薪或為其他不利之對待。有關勞資會議議事範圍分為報告事項、討論事項、建議事項三類（勞資會議實施辦法第13條），資方代表可透過此一平台將經營事項上遇到的阻礙提出討論，勞方代表亦可主動積極提供意見，諸如勞動條件、環境衛生與提高工作效率等事項，對雇主而言，此舉可作為鼓勵勞工提升生產力的良好機會，在會議中達成共識之決議事項更可擴及全體勞工，對於加強勞雇關係、培養勞工為企業成長努力的參與感有實質影響力，勞資會議作成之決議對勞資雙方均有其拘束力，如欲變更決議之內容，不論是對勞方有利或不利，皆須再次召開勞資會議決議之，並非單方得任意主張變更。



勞工局表示，截至2020年第1季底，台南市現有公司登記家數38525家，成立勞資會議10171家，勞資會議成立率為26.4％，是六都中成立率第一名；另截至今年7月底止勞資會議成立家數也較去年同期增加1492家，為防止勞工過勞危害，落實勞工參與制度，勞工局自2020年6月份起啟動強化勞資會議輔導計畫，將鎖定台南市轄內尚未舉辦勞資會議的事業單位輔導其設立。

勞資關係科蔡旺庭科長呼籲，尚未成立及定期召開勞資會議之事業單位，應積極籌設，以免違反勞動基準法時受罰，且勞資雙方透過此機制，可迅速解決勞資問題，提昇勞動生產力、保障勞工權益、促進勞資關係和諧共享雙贏的局面，一起落實市長的施政願景將臺南打造成為市民的「希望家園」。

有關勞資會議成立與召開相關流程與法令諮詢可向勞資關係科06-6322231分機6312、6313、6315、6693、6695洽詢，相關文件也可至台南市勞工局/勞資相關資訊/勞資業務/勞資會議文件項下下載使用

（網址: https://web.tainan.gov.tw/labor/News_Content.aspx?n=507&s=3588）。