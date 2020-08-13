　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

勞資會議成立率六都台南得第一！　黃偉哲：勞資會議是促進勞資和諧第一步

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為防止勞工過勞危害，落實勞工參與制度，勞工局自啟動強化勞資會議輔導計畫，鎖定台南市轄內尚未舉辦勞資會議的事業單位輔導其設立。（圖／記者林悅攝）

▲為防止勞工過勞危害，落實勞工參與制度，勞工局自啟動強化勞資會議輔導計畫，鎖定台南市轄內尚未舉辦勞資會議的事業單位輔導其設立。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

勞資會議是促進勞資和諧第一步！截至2020年第1季底，台南市現有公司登記家數38525家，成立勞資會議10171家，勞資會議成立率為26.4％，是六都中成立率第一名。

2018年立法院三讀通過修正勞動基準法，新增相關「勞資會議」同意事項，勞資會議被賦予更多協商任務，重要性與日俱增，其中包括七休一鬆綁例假彈性調整規定（第36條）、放寬單月加班時數上限可達54小時，每3個月不得超過138小時（第32條）、及輪班制勞工於更換班次時之休息時間彈性化（第34 條）等都須經工會同意，若無工會則須經勞資會議同意才能實施。

此外，勞動基準法亦規定，若雇主要使勞工加班、或是運用2周、4周、8周變形工時，以及使女性夜間工作等，都須經工會或勞資會議同意，違者，得處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

為督促事業單位依法舉辦並召開勞資會議，落實企業內勞工參與制度，強化法令遵循意識，台南市勞工局2019年共計舉辦2場次的宣導會，2020年也會於8月26日、9月8日與9月11日再行舉辦；勞工局為輔導台南市轄內事業單位依法召開及運作勞資會議，特與熟悉勞資關係事務的勞工法令專家、學者合作，針對台南市尚未成立勞資會議或已成立而不知如何運作之事業單位，由勞工派任免費專家學者入廠，提供輔導勞資會議法令遵循與相關程序解惑，並協助依法召開及運作勞資會議，以促進勞資和諧。

▲為防止勞工過勞危害，落實勞工參與制度，勞工局自啟動強化勞資會議輔導計畫，鎖定台南市轄內尚未舉辦勞資會議的事業單位輔導其設立。（圖／記者林悅攝）

台南市勞工局長王鑫基強調，勞資會議係我國法定之勞工參與制度，其基本精神，在增進企業內勞資雙方的溝通，減少對立衝突，使雙方凝聚共識，故事業單位皆應依「勞資會議實施辦法」舉辦勞資會議。

台南市勞工局提醒各事業單位，勞工只要年滿15歲即有選舉與被選舉為勞資會議勞方代表之權利；雇主或代表雇主行使管理權之人，也不得對勞資會議代表因行使職權而有解僱、調職、減薪或為其他不利之對待。有關勞資會議議事範圍分為報告事項、討論事項、建議事項三類（勞資會議實施辦法第13條），資方代表可透過此一平台將經營事項上遇到的阻礙提出討論，勞方代表亦可主動積極提供意見，諸如勞動條件、環境衛生與提高工作效率等事項，對雇主而言，此舉可作為鼓勵勞工提升生產力的良好機會，在會議中達成共識之決議事項更可擴及全體勞工，對於加強勞雇關係、培養勞工為企業成長努力的參與感有實質影響力，勞資會議作成之決議對勞資雙方均有其拘束力，如欲變更決議之內容，不論是對勞方有利或不利，皆須再次召開勞資會議決議之，並非單方得任意主張變更。

勞工局表示，截至2020年第1季底，台南市現有公司登記家數38525家，成立勞資會議10171家，勞資會議成立率為26.4％，是六都中成立率第一名；另截至今年7月底止勞資會議成立家數也較去年同期增加1492家，為防止勞工過勞危害，落實勞工參與制度，勞工局自2020年6月份起啟動強化勞資會議輔導計畫，將鎖定台南市轄內尚未舉辦勞資會議的事業單位輔導其設立。

勞資關係科蔡旺庭科長呼籲，尚未成立及定期召開勞資會議之事業單位，應積極籌設，以免違反勞動基準法時受罰，且勞資雙方透過此機制，可迅速解決勞資問題，提昇勞動生產力、保障勞工權益、促進勞資關係和諧共享雙贏的局面，一起落實市長的施政願景將臺南打造成為市民的「希望家園」。

有關勞資會議成立與召開相關流程與法令諮詢可向勞資關係科06-6322231分機6312、6313、6315、6693、6695洽詢，相關文件也可至台南市勞工局/勞資相關資訊/勞資業務/勞資會議文件項下下載使用
（網址: https://web.tainan.gov.tw/labor/News_Content.aspx?n=507&s=3588）。

ET快訊
首次！大阪車站旁挖出「1500具人骨」　身分揭曉
恐怖磚造屋！「前後任房客」接連死亡飄屍臭...鄰嚇呆毛骨悚然
半年約砲50女！他下體流黃綠膿汁...「身中雙鏢」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

恆春鎮長補選張榮志團結大會　國民黨主席江啟臣南下助選…李四川願當顧問

萬里大鵬國小幼童輕艇體驗營　親子划槳同樂考驗默契超刺激

第1屆「南台灣大餅節」台南登場　黃偉哲親臨感謝

檢疫港女落跑畫面曝！「大半夜要喝粥吃燙青菜、還會放風」彰化防疫旅館大吐苦水

台南全國首創「AI登革熱防疫平台」　黃偉哲：打造科技防疫健康智慧城市

兩大超商機警通報阻詐　安南警長親頒感謝狀感謝表揚

股票損失補償「塔位」變賣先付105萬手續費　行員識破報警及時攔阻

2020桃園國際插畫大展　15國家102件作品注「疫」未來！

首屆「富岡鐵道藝術節」8/14浪漫登場　重量級DT668蒸汽火車王亮相

桃園景福宮首辦傳統成年禮活動　老廟創新作風接地氣

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

台北101驚見稀客站81樓外牆！「保育類遊隼」伸懶腰光顧3小時　

恆春鎮長補選張榮志團結大會　國民黨主席江啟臣南下助選…李四川願當顧問

萬里大鵬國小幼童輕艇體驗營　親子划槳同樂考驗默契超刺激

第1屆「南台灣大餅節」台南登場　黃偉哲親臨感謝

檢疫港女落跑畫面曝！「大半夜要喝粥吃燙青菜、還會放風」彰化防疫旅館大吐苦水

台南全國首創「AI登革熱防疫平台」　黃偉哲：打造科技防疫健康智慧城市

兩大超商機警通報阻詐　安南警長親頒感謝狀感謝表揚

股票損失補償「塔位」變賣先付105萬手續費　行員識破報警及時攔阻

2020桃園國際插畫大展　15國家102件作品注「疫」未來！

首屆「富岡鐵道藝術節」8/14浪漫登場　重量級DT668蒸汽火車王亮相

桃園景福宮首辦傳統成年禮活動　老廟創新作風接地氣

復興空難逃死！小黃司機求償敗訴成「廢人」　悲慘遭遇曝光：親友急了

當正職拚業績！檢舉達人一年賺走「80萬獎金」　超狂成果曝光

《天之驕女》連體嬰姊姊談戀愛　妹妹近距離看「告白KISS」氣炸了

ETF漲勢暫歇！柏瑞投信洞悉報告：特別股「殖利率近5%」仍可中長期布局

中職／老將潘武雄代打致勝　餅總：剛好賭中了

中職／林安可新人最快25轟　破了鄭鎧文朝大王紀錄邁進

恆春鎮長補選張榮志團結大會　國民黨主席江啟臣南下助選…李四川願當顧問

萬里大鵬國小幼童輕艇體驗營　親子划槳同樂考驗默契超刺激

持三倍券購買刮刮樂　雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

素人長輩變成米其林三星客座主廚　桌上滿滿都是「家的味道」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

地方熱門新聞

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

康然涉毒停診！病患怒：去哪找良心醫

平鎮臨時站6年後啟用　鄭文燦：桃園交通重大里程碑

雲林雙黃線劃設一年半　竟養成「大蚯蚓」

前議員陳清景認同威力彩女得主長照理念

民眾退房隔天接飯店來電索賠

台中新娘一看鷹架籠痛哭！控婚宴崩壞

餐廳養魚遭毒殺！女老闆見屍群崩潰

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

點外送被取消！平台承諾刷退卻拖半年

離家兒車已典當...家裡狂收12張罰單及停車單　

油罐車打滑　撞爛救護車

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

台南校園設施年久失修陳亭妃爭取經費

更多熱門

相關新聞

在地隱形富豪創價買台南豪宅一哥　前手賣家估賺900萬餘元

在地隱形富豪創價買台南豪宅一哥　前手賣家估賺900萬餘元

台南民眾的居住習慣逐漸改變，豪宅銷售也逐漸加溫，根據最新實價登錄揭露資訊顯示，台南市東區知名豪宅「耘非凡」今年3月交易的10樓戶，總價來到6288萬元，超過「尚暘天聚」成為台南市近2年最高價大樓產品，同時也是該社區扣除1樓戶的最高價，更讓前一手大賺超過900萬元。

成大女研究生遭殺害案　無期徒刑定讞

成大女研究生遭殺害案　無期徒刑定讞

地價房價再起漲！　興富發董座：有錢買地、沒錢買房，不吃虧

地價房價再起漲！　興富發董座：有錢買地、沒錢買房，不吃虧

台南校園設施年久失修陳亭妃爭取經費

台南校園設施年久失修陳亭妃爭取經費

台南岸巡新任隊長拜會議員爭取支持

台南岸巡新任隊長拜會議員爭取支持

關鍵字：

勞資會議六都台南第一黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面