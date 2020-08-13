台南成大女研究生遭猥褻殺害案　清潔工無期徒刑定讞

▲台南成大女研究生遭猥褻殺害案，清潔工林榮富無期徒刑定讞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者吳銘峯／台北報導

台南成功大學清潔工林榮富，2018年10月間親吻一名女研究生胸部，遭女研究生奮力抵抗。林男竟將抹布塞入她口中，再掐死對方，檢方從死者胸部採到口水，驗出ＤＮＡ與林男相符，提起公訴。一二審均將林男判處無期徒刑，案經上訴，最高法院13日駁回上訴，林榮富遭判無期徒刑定讞。

判決指出，本案發生於2018年10月28日，成大教育研究所24歲陳姓女研究生，晚上8時50分被人發現陳屍在成大力行校區社科院2樓個別諮商室沙發底下，口中被塞抹布。檢警相驗後，鎖定校內43歲清潔工林榮富涉有重嫌，隨即將他逮捕。林男被捕後否認殺人，辯稱因被友人逼債，想向死者借錢，但死者不僅拒絕，還說了難聽的話而激怒他，他才掐住死者脖子，直到死者窒息不動，他還馬上幫她做心肺復甦術，按壓約10多分鐘無效，最後逃離現場，他並非有意殺害陳女，真的是意外。

檢方不採信，又加上在死者胸罩內側、右側乳房均採集到林男的口水ＤＮＡ，因此認定林男企圖猥褻死者，遭拒絕後才會痛下殺手。檢方認為，林男和死者不認識，也無深仇大恨，卻為滿足一己私慾，誘騙女研究生到難以求援的地方，強制猥褻後再勒斃，手段凶殘、惡性重大，落網後也對案情避重就輕，毫無悔意，建請法官量處極刑。

一審法院審理後，根據死者解剖報告，及林男遺留在死者身上之口水ＤＮＡ斑跡之檢驗結果，認為林男確屬生前猥褻。且考量林男對借款情形前後供述矛盾，並比對2人同乘電梯之監視錄影翻拍照片，認林男稱以借款為由邀約死者，與事實不符。合議庭法官最後認定林男先將抹布塞進死者口中，再以跪姿前傾、將身體重量集中手部施壓方式，掐住死者脖子10至20分鐘，認為林男主觀上是基於殺人的直接故意，非常明確，成立「強制猥褻殺人罪」。

但考量他有眼疾，又在審理中向家屬道歉，最後將林男判處無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴二審，台南高分院也認同一審見解，維持林男的無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審調查事實完備，認事用法並無違誤，13日駁回上訴，林男無期徒刑確定。

