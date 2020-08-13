台南多所國中小校園設施年久失修　陳亭妃、陳怡珍爭取國教署經費改善

▲立委陳亭妃、議長郭信良、市議員陳怡珍，邀教育部國教署署長彭富源、教育局副局長吳國珉等人會勘校園設施年久失修問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市民德國中、賢北國小、土城高中、土城國小等學校，有的圖書教室空間狹小不敷使用，有的校園走廊欄杆與樓梯扶手鏽蝕嚴重，也有活動中心年久失修屋頂漏水，影響學生的上課權益與安全，立委陳亭妃接獲市議員陳怡珍反映，13日邀教育部國教署署長彭富源、台南市教育局副局長吳國珉等人會勘。

陳亭妃要求教育部國教署，要盡速提供經費來改善這些校園設施；對於部分設施改善需要市府編列配合款的部份，擔任土城高中名譽會長的議長郭信良也表示，市議會會全力支持，期待相關需改善的校園設施都能早日完成，讓學子有安全快樂的學習環境。

國教署署長彭富源表示，需改善的校園設施來得及今年發包的就趕今年執行，來不及的會先給規劃設計費，明年在給工程經費。

陳亭妃指出，民德國中現有圖書教室位於地下室，空間暗狹小且通風不良，亟待重新打造新的圖書教室，讓師生有優質的閱讀環境，對提昇讀書風氣也有正面效益。市議員陳怡珍表示，希望校方加快腳步進行，充實圖書教室設備，朝誠品化的閱讀空間設計，建立民德的校園風格。

國教署署長彭富源表示，相關經費300萬元，國教署全力支援；校長趙克中表示，會儘快呈報計畫趕今年內發包。

賢北國小創校近15年，由於位處鹽水溪出海口鹽分高致三棟大樓走廊欄杆與樓梯扶手等鐵製設施早已鏽蝕剝落，對學生上課安全是一大隱憂，校長蔡東峰表示，目前初步提出四個方案，經費從3百多萬到1千多萬，校方希望國教署協助擇定最適合的方案。國教署署長彭富源表示，會請國教署的專業團隊下星期來學校協助研商走廊欄杆與樓梯扶手最合適的施工材質方案。陳亭妃、陳怡珍都表示，學童的安全第一，一定要用最耐用最安全的材質施工，且要儘快完成。

土城高中活動中心現有浪形鋼板年久失修下雨漏水，讓許多遇雨要改在活動中心進行的體育課程受到影響，校長謝振宗表示，他明年就要屆退了，希望在退休前把活動中心屋頂漏水改善工程完成。

此案是透過擔任土城高中名譽會長的議長郭信良向立委陳亭妃陳情，郭信良議長表示，土城高中活動中心屋頂漏水改善工程約需千萬元，地方要出3成的配合款，市議會一定全力支持。另，土城國小禮堂也有屋頂漏水情形，議長郭信良也要求納入下星期國教署專業團隊的會勘行程。

國教署署長彭富源表示，需改善的校園設施來得及今年發包的就趕今年執行，來不及的會先給規劃設計費，明年在編工程經費，希望所有要 改善的校園設施都能做的完善落實友善校園。

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