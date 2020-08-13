影／解放軍宣布在「台海實戰演習」！消息秒衝上微博熱搜　陸網興奮喊話

▲解放軍宣布在「台海實戰演習」，消息一度衝上微博熱搜前10名。（圖／翻攝自微博／解放軍東部戰區）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸解放軍近期在台海有大動作，解放軍東部戰區發言人張春暉13日表示，東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。消息曝光後，「東部戰區在臺灣海峽實戰演練」立刻竄上微博熱搜，引起大陸網友熱烈討論。

▲解放軍東部戰區在13日微博發布消息。（圖／翻攝自微博）

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉13日在官方微博表示，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

張春暉強調，「戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

▲大陸網友回應。（圖／翻攝自微博／人民日報）

消息曝光後，「東部戰區在臺灣海峽實戰演練」立刻竄上微博熱搜，引起大陸網友熱烈討論，有人說「今年可能又要見證歷史了」、「8月底打，9月收復，喜迎十一」、「有生之年系列，希望能夠看見，我可以請假去福建或廣東幫忙搬物資」、「堅決維護國家主權和領土完整。」

也有人說「臺灣實質上已經是獨立了」、「雖然不好聽，但是他們有自己的國旗、政府、護照、法律、貨幣、總統、教育與部隊，而且內地完全管不到，跟獨立差不多了」。有人則反駁「你看國際上承認嗎」、「獨立？你想多了，聯合國都不進，現在就是一個地區」、「我們不承認，沒用。」