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警告台美聯手！　陸官媒：共機越中線示警「下一步直撲台灣」

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▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲國防部證實，共機10日越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

 記者蔡儀潔／綜合報導

美國衛生部長阿札爾10日晉見總統蔡英文之際，解放軍空軍所屬殲11、殲10型機短暫踰越海峽中線。大陸官媒《環球時報》隨後發表社論，稱此舉是大陸對阿札爾訪台的清晰回應，也是對台灣當局近來配合美國遏制中國戰略的明確警告，「解放軍再進一步施壓，就是飛越台灣。」

《環球時報》10日發表題為《解放軍戰機向台美發出明確信息》的評論。內文寫道，10日的行動表明，解放軍在對台軍事鬥爭方面占據絕對優勢，即使將美方干涉風險納入考慮，解放軍也掌握充分戰略主動性，「借台軍一個膽子，他們也不敢對解放軍戰機採取實質行動。」

文章認為，美國在把臺灣當成遏制中國大陸的棋子不斷啟動，阿札爾此次訪台就是以此為目的的最新動作，可悲的是，民進黨當局為了堅持去中國化的錯誤路線，不顧一切地尋求美方庇護，並且為此甘當美國對華戰略的玩偶，「美國將逐漸把臺灣變成中美博弈的火藥桶，臺灣將滑向被美國引爆的邊緣，失去對自我戰略的選擇能力。」

▲▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

至於解放軍戰機10日出動，文章指出，都是台灣當局激進政策招來的，「解放軍還有很多可以實施的進一步施壓手段，包括派戰機飛越臺灣島等」，如果沿著當前的邪路不停走下去，台海就將出現美國越來越多的介入，與解放軍越來越明確的主權宣示方式相互「循環反制」的局面。

「這是有很大不確定性的較量」，文章強調，但有一點確定無疑，臺灣將是這一較量不斷升級的最大輸家，直到最終它成為這一較量失控的犧牲品，作為中美博弈漩渦中的民進黨當局，需要恢復一點清醒了，早點擺脫瘋狂的激進路線，恢復應有的戰略分寸，將能夠避免走上覆滅的不歸路。

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