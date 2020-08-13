解放軍宣佈台海實戰演習！ 陸委會：挑釁行徑「絕不妥協」

▲解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／台北報導

台海局勢升溫，中共解放軍東部戰區發言人今（13）日表示，多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今日指出，在此正告中共當局切勿誤判情勢，「任何恫嚇威脅的武力行動，勢將遭到堅決反對。」

針對解放軍在台海實戰化演練的行動，邱垂正在今日的陸委會例行記者會上作出回應。他指出，解放軍近期對台針對性軍演，軍機並跨越海峽中線，這是破壞台海區域和平，危害台灣人民生命財產的挑釁行徑，我方絕不會妥協。

邱垂正接著稱，政府對共軍相關動態均嚴密監控，「我們要在此正告中共當局，切勿誤判情勢，輕舉妄動，任何恫嚇威脅的武力行動，勢將遭到堅決反對。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

根據中國人民解放軍東部戰區官方賬號13日消息，東部戰區新聞發言人張春暉大校表示，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分」。張春暉再度強調，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

張春暉最後也指出，戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。