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解放軍台海實戰演習　《環時》專家：警告台獨意味空前

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▲▼2017年1月13日，解放軍遼寧艦結束於南海的跨海區跨年度訓練，途經台灣海峽返回青島。（圖／視覺中國CFP）

▲解放軍將於台灣海峽進行實戰演習。圖為先前解放軍遼寧艦結束於南海的跨海區跨年度訓練後，途經台灣海峽返回青島。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中共解放軍東部戰區今日公告，將多軍種多方向成體係出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》引述專家分析稱，此次官方訊息對「台獨」勢力的警告意味前所未有，不只是口頭警告，而是實實在在的行動。

報導指稱，該條由東部戰區發布的消息，包含了三個「罕見」，分別是演習區域在「台灣海峽及南北兩端」，這是以前從沒有見之於公開報導中的描述；其次，解放軍除多軍種外，特意提及「多方向」，涵義頗深；第三，發言人直截了當道破演習目的，毫不迴避，對「台獨」勢力的警告意味前所未有。

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲本次演習訊息由解放東部戰區發布，圖為該戰區公布的過往軍事演練畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

據解放軍東部戰區新聞發言人張春暉說法，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。他說，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

《環球時報》引述專家分析，此次演習範圍覆蓋整個台灣海峽，從南到北，這意味著解放軍有朝一日在武力解決台灣問題時，可以從台灣海峽的任何方向對台獨勢力發起武力打擊。

此外，大陸軍方在訊息中，不點名的指向美國，以及近期總統蔡英文說當年台美關係，是「有史以來最為緊密的」，和美國衛生部長甫訪台結束，跟美軍航母一直在台灣附近活動等時間點，都被該分析人士點出討論。且雖解放軍東部戰區未指出演習具體時間，但中國海事局曾發布航行通告稱，8月11日至13日，舟山黃大洋海域將有實彈射擊，應是此次解放軍台灣海峽演習的重要組成部分。

但報導也提到，在警告台獨的同時，該新聞由東部戰區新聞發言人發布，而非國防部新聞發言人表態，明顯屬於「低調處理」，將其限定在一次戰區的聯合行動。此外，新聞稿中對「台獨」勢力的直言不諱，對比對「某大國」的表述，也表明目前中國大陸對台、對美不同的處理態度。

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