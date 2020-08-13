朝野喬不攏！二次臨時會喊停　柯建銘：立院同仁9月見

▲柯建銘今（13日）在臉書宣布二次臨時會喊停。（圖／翻攝自facebook／柯建銘）

記者謝欣辰／綜合報導

立法院原擬在高雄市長補選後，也就是下週召開二次臨時會。立法院原擬召開二次臨時會，審議「紓困3.0」特別預算案；不過，民進黨團總召柯建銘今（13日）在臉書以標題為「從二次臨時會談朝野互動」文中寫道，朝野未能達成共識，文末打上「立法院的同仁們，我們九月再見吧！」言下之意二次臨時會將喊停。

國民黨立法院黨團總召林為洲12日表示，二次臨時會沒有急迫性，反對召開，且「紓困3.0」預算書內容過於簡陋，明顯藐視國會。

對此，柯建銘以文章回應，行政院長蘇貞昌7月25日在行政院會裁示籌編紓困3.0特別預算，院會當天曾坦言第二次臨時會在所難免，也和在野黨溝通，應該是8月15日高雄市長補選後召開；但前提是朝野須有共識，比照前兩次紓困預算審查「排除朝野協商期一個月」，如此第二次臨時會應可在8月底前完成特別預算審查。

柯建銘指出，昨天上午特意致電林為洲溝通，答案很清楚「反對」；如此一來不能排除朝野協商一個月的冷凍期，即使開臨時會也將拖至9月以後的第二會期，面對如此僵局，民進黨團須重新思考，如何應對如此之變局。

柯建銘說，在野黨挑戰執政黨天經地義，開不開臨時會可以各自表述，「強開」就一路表決照程序處理，從談話會、院會、行政院長備詢、強行付委、委員會審查、強出委員會、一路開戰下去，留待一個月後的院會表決，各自出招，衝突不斷。

柯建銘表示，紓困美意卻成朝野惡鬥之標的，最後通過的時間卻也差不多，在沒共識不斷衝突下，有時欲速反而更慢。

柯建銘也提到，8月15日高雄市長補選後，國民黨主席江啟臣的領導將面對新的挑戰與檢討，如何變化值得觀察，反向鷹派會更抬頭，馬上開一個沒有共識的臨時會，勢必製造更大的衝突。

柯建銘強調，趁高雄補選後，讓朝野冷靜片刻也是應該的，給彼此冷靜思考的空間，強者也須示弱，不管林為洲的制式化反對理由如何，民進黨也須思考執政黨的責任，「先倒退再走進未來，也許我們就會有一個共同的未來」。

柯建銘最後在文末寫道，「立法院的同仁們，我們九月再見吧！期待一個新的國會文化。」